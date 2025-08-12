Дуров анонсировал новые функции каналов в Telegram

Telegram начал активно блокировать каналы, публикующие личную информацию пользователей, чтобы бороться с шантажом, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, после публикации поста 20 дней назад пользователи прислали сотни сообщений о вымогательстве.

В ответ на это Telegram в текущую неделю заблокировал множество каналов, занимающихся доксингом и шантажом. Дуров отметил, что если канал заблокирован, значит у мессенджера есть неопровержимые доказательства публикации дискредитирующих данных, которые затем удалялись за деньги. Некоторые администраторы каналов были пойманы на продаже так называемых «защитных блоков» — услуги по удалению компрометирующей информации за оплату, указал основатель Telegram.

Ранее сообщалось, что Дуров не стал прокачивать свой профиль в Telegram до максимального 100-го уровня. По оценке источника iGuides, для этого потребовалось бы потратить около $12,5 млн (1 млрд рублей). Согласно новой системе монетизации мессенджера, пользователи могут прокачивать свои аккаунты за счет внутренней валюты — звезд. Чем выше уровень, тем больше нужно звезд. Для достижения 80-й ступени требуется примерно $15 тысяч (1,2 млн рублей), а для 100-й — около 836 млн звезд. Павел Дуров ограничился 81-м уровнем.