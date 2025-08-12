Россиянам объяснили, с чем на самом деле связан рост спроса на наличку

Россиянам объяснили, с чем на самом деле связан рост спроса на наличку Экономист Беляев связал рост спроса на наличные деньги с тревогой в обществе

Рост спроса на наличные деньги в России обусловлен тревожными настроениями в обществе, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» экономист Михаил Беляев. По его словам, на это также повлияло ужесточение регулирования переводов в безналичной форме.

На мой взгляд, тут более вероятно, то, что введено более жесткое регулирование переводов в безналичной форме денег от одного клиента к другому. А мы понимаем, что это те, кто работают в серой зоне, и те, кто пытаются уклониться от уплаты налогов и вообще всяческой регистрации своей деятельности, — отметил Беляев.

Эксперт также допустил, что спрос к наличным деньгам вызван и третьим фактором — отключениями мобильного интернета. Он добавил, что в тревожные времена люди понимают, что с наличкой им будет спокойнее и безопаснее.

Финансист Эльман Мехтиев ранее заявил, что в кошельке всегда стоит держать наличные деньги на три дня расходов. Этого будет достаточно, чтобы оплатить необходимые товары даже в случае перебоев со связью.