Эксперт рассказал, сколько налички нужно иметь дома и в кошельке

Эксперт рассказал, сколько налички нужно иметь дома и в кошельке Финансист Мехтиев: с собой всегда следует иметь наличности на три дня расходов

В кошельке всегда стоит держать наличных на три дня расходов, заявил NEWS.ru генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. Этого будет достаточно, чтобы оплатить необходимые товары даже в случае перебоев со связью. Остальные платежи можно осуществить в точках доступа Wi-Fi, отметил эксперт.

При учете своих расходов и доходов достаточно иметь наличных на три дня базовых расходов, то есть на продукты питания. Все остальные платежи, даже при отключении мобильного интернета, всегда можно сделать через банковские приложения в точках проводного доступа — Wi-Fi, — сказал Мехтиев.

По словам эксперта, с учетом съедающей сбережения инфляции дома лучше держать запас наличных не более чем на семь дней расходов. В течение недели (в случае использования налички) этот «неприкосновенный запас» можно всегда пополнить, отметил эксперт.

Ранее президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян заявил, что россияне могут массово перейти на использование криптовалюты или наличных средств вместо проведения безналичных операций. Таким образом он прокомментировал новые правила осуществления денежных переводов. Речь идет о введении лимита на транзакции без открытия счета.