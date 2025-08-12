Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 14:15

Эксперт рассказал, сколько налички нужно иметь дома и в кошельке

Финансист Мехтиев: с собой всегда следует иметь наличности на три дня расходов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В кошельке всегда стоит держать наличных на три дня расходов, заявил NEWS.ru генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. Этого будет достаточно, чтобы оплатить необходимые товары даже в случае перебоев со связью. Остальные платежи можно осуществить в точках доступа Wi-Fi, отметил эксперт.

При учете своих расходов и доходов достаточно иметь наличных на три дня базовых расходов, то есть на продукты питания. Все остальные платежи, даже при отключении мобильного интернета, всегда можно сделать через банковские приложения в точках проводного доступа — Wi-Fi, — сказал Мехтиев.

По словам эксперта, с учетом съедающей сбережения инфляции дома лучше держать запас наличных не более чем на семь дней расходов. В течение недели (в случае использования налички) этот «неприкосновенный запас» можно всегда пополнить, отметил эксперт.

Ранее президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян заявил, что россияне могут массово перейти на использование криптовалюты или наличных средств вместо проведения безналичных операций. Таким образом он прокомментировал новые правила осуществления денежных переводов. Речь идет о введении лимита на транзакции без открытия счета.

наличные
наличные деньги
деньги
расходы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китай разорвал отношения с президентом Чехии из одной встречи в Индии
Юрист объяснил, как легально утилизировать мусор на даче
Россиян предупредили о резком изменении климата в ближайшие десять
В «Ростелекоме» ответили на слухи о блокировке звонков в мессенджерах
Военэксперт ответил, почему ВСУ нервничают из-за Покровского направления
Названо секретное оружие, которое ВС РФ применили на Покровском направлении
Диетолог рассказала, кому нельзя употреблять клетчатку
Рогозин предостерег от лишнего оптимизма после прорыва у Доброполья
В Сети появились кадры прогулки семьи енотовидных собак
Тайные визиты в РФ, болезнь мозга, терроризм: куда пропала Лайма Вайкуле
Российская гостиница отказалась заселять бойца СВО
Стало известно, ждать ли Зеленского на Аляске в дни встречи Путина и Трампа
Швейцария ударила по России новыми санкциями
Российских подростков задержали за теракт на железной дороге
В России введут новую выплату для всех? Что такое базовый доход, детали
Политолог предсказал судьбу Зеленского после переговоров Путина и Трампа
В Госдуме ответили, в каком случае базовый доход будет полезным для россиян
Экономист оценил запрет мигрантам работать курьерами в Петербурге
Драка за наследство Краско: жены, дети, внуки поборются за деньги и дачу
Девочке с Украины помогли воссоединиться с мамой в России
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.