Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 16:03

«Чистая фикция»: в Совфеде объяснили, что стоит за просьбой ЕС к Трампу

Пушков: безопасность Европы никак не зависит от дальнейших событий на Украине

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: NEWS.ru

Руководители европейских стран обратились к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой защитить их «интересы безопасности» в ходе предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Однако это заявление не имеет под собой реальной основы, так как интересы безопасности Европы не зависят от событий на Украине, отметил он.

Это чистая демагогия: интересы безопасности Европы ни в коей мере не зависят от того, как пройдут разделительные линии на Украине, и от того, на каких условиях будет достигнуто прекращение боевых действий. Ни в коей мере. По сути, евроруководители просят Трампа не о защите своей «безопасности» — это чистая фикция, а о защите их курса на продолжение войны, — высказался Пушков.

Ранее депутат Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что Украина планирует провести переговоры с США и Евросоюзом до встречи Путина с Трампом на Аляске. По его словам, трехсторонняя встреча должна состояться 12 августа. Этот диалог станет важным подготовительным этапом к российско-американскому саммиту, считает он.

Алексей Пушков
Дональд Трамп
Евросоюз
Украина
безопасность
