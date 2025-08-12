Украина спешит провернуть одно дело до встречи на Аляске Нардеп Гетманцев: Украина проведет переговоры с США и ЕС до саммита на Аляске

Украина намерена провести переговоры с США и Евросоюзом до того, как на Аляске состоится встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, сообщил депутат Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале. По его словам, трехсторонние контакты должны состояться уже сегодня, 12 августа.

Очень важным выглядит сегодняшний день и запланированные переговоры президента США, президента Украины, лидеров ЕС и ведущих стран-членов Союза. Эти переговоры действительно могут стать эффективным подготовительным этапом к встрече на Аляске, — написал Гетманцев.

Он отметил, что украинской власти пора начинать говорить с народом о том, как должна выглядеть приемлемая «формула мира». Нардеп добавил, что задача руководства — «ответить на запрос общества о завершении конфликта, вернувшись из иллюзий в реальность». Гетманцев призвал украинцев быть готовыми к трудным, но необходимым решениям.

Ранее Трамп заявил, что его беспокоят высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о территориальных вопросах. Глава Белого дома подчеркнул, что тот требовал одобрения конституции для обмена землями, но не для начала конфликта с Россией и «убийства всех».