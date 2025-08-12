Суд заменил Додику тюремный срок на денежный штраф

Суд Боснии и Герцеговины заменил президенту Республики Сербской Милораду Додику наказание в виде тюремного срока на денежный штраф, об этом говорится в пресс-релизе. Таким образом суд удовлетворил ходатайство защиты политика. При этом размер штрафа не уточняется, передает ТАСС.

Суд, в соответствии с правовыми нормами, вынес решение, которым после заявления прокуратуры БиГ вышеупомянутое предложение защиты было принято и назначенное <…> Додику наказание в виде лишения свободы было заменено штрафом, — говорится в документе.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о непризнании судебного решения против Додика. Он осудил инициативу Центризбиркома Боснии и Герцеговины по отстранению политика от власти, назвав это вмешательством в суверенные дела.

Министерство иностранных дел России объявило, что Москва глубоко разочарована этим решением апелляционного суда Боснии и Герцеговины в отношении Додика. В ведомстве назвали уголовное дело против политика сфабрикованным и политически мотивированным.