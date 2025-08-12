Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 16:07

Трамп проведет переговоры с Зеленским перед встречей с Путиным на Аляске

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Jim LoScalzo/POOL/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп 13 августа проведет телефонный разговор с европейскими лидерами и украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает NBC News. Контакт состоится в преддверии его встречи с главой РФ Владимиром Путиным на Аляске.

Вместе с Трампом в обсуждении примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс. Звонок пройдет после переговоров Зеленского с представителями стран Европы. Отмечается, что позднее запланирован еще один раунд консультаций Зеленского с коалицией стран, поддерживающих Киев, включая Великобританию и Канаду. Участие Трампа и Вэнса в нем не ожидается.

Ранее президент США заявил, что его беспокоят высказывания Зеленского о территориальных вопросах. Глава Белого дома подчеркнул, что тот требовал одобрения конституции для обмена землями, но не для начала конфликта с Россией.

Журналист Дэвид Блевенс между тем отметил, что заявления Трампа о Зеленском перед предстоящей встречей с Путиным не сулят Украине ничего хорошего. По его мнению, использование американским президентом слова «уважительный» в адрес решения российского лидера встретиться на Аляске вызывает вопросы.

