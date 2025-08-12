Салат из огурцов с горчицей: готовится 10 минут, а хранится неделю

Этот простой и освежающий салат — идеальное решение для летнего стола. Огурцы, приправленные пикантной горчицей и легкой кислинкой, сохраняют свежесть и хрустящую текстуру в течение недели. Приготовление занимает всего 10 минут — быстро, вкусно и полезно!

Для салата возьмите свежие огурцы, нарежьте их тонкими ломтиками. Для заправки смешайте горчицу, растительное масло, немного сахара, соль и уксус. Заправьте огурцы и хорошо перемешайте. Перед подачей дайте салату немного настояться, чтобы вкус стал ярче.

Храните салат в холодильнике в плотно закрытой посуде — он будет радовать вас свежестью несколько дней подряд. Отличный гарнир к основным блюдам или лёгкий перекус.

