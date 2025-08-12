Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 17:45

Путин оценил ситуацию с бюджетом России

Путин назвал устойчивой ситуацию с федеральным бюджетом России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В России наблюдается устойчивая ситуация с федеральным бюджетом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, видео которого опубликовано на Rutube-канале Кремля. Мероприятие главным образом было посвящено оценке состояния российской экономики и ее основных тенденций в рамках подготовки бюджета на 2026–2028 годы.

Что касается федерального бюджета, то ситуация здесь устойчивая, — сказал Путин.

Ранее глава государства отметил ожидания ЦБ РФ по инфляции, согласно которым к концу года динамика потребительских цен может достигнуть 6-7%. По словам Путина, снижение уровня инфляции стало важным достижением для страны. Путин обратил внимание, что по итогам июля она составила 8,8%.

В ходе заседания Путин также обратил внимание, что безработица в России остается на рекордно низком уровне. Президент признал, что в стране наблюдается рост скрытой и официальной безработицы. Однако, по словам главы государства, она остается на историческом минимуме.

Прежде лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести заморозку цен на социально значимые продукты с 1 сентября и до конца года. Он отметил, что за год расходы российских семей на продукты питания выросли на 10–15%, а инфляция к концу июля превысила 9%.

