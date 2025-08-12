Депутат Журавлев пообещал удары по столицам НАТО за атаку на Калининград

Российские ракеты в Калининградской области способны поразить крупнейшие европейские столицы, например Варшаву, Берлин и Лондон, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в комментарии NEWS.ru. Депутат уточнил, что НАТО учитывает этот фактор и не решается реализовать свои планы по атаке региона.

Под Калининградом сейчас достаточно такого вооружения, которое быстро и эффективно может поразить крупнейшие европейские столицы: и Варшаву, и Берлин, и Лондон. Российские ракеты ведь могут быть оснащены в том числе и ядерными боеголовками, — объяснил Журавлев.

Парламентарий добавил, что в стратегических планах НАТО Калининградская область всегда рассматривается как один из приоритетных объектов для атаки. Однако, по его словам, тот факт, что этого пока не произошло, свидетельствует о высокой степени укрепленности региона с суши, моря и воздуха.

Ранее командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что Альянс «спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил России в Калининградской области». Против такого сценария нет никаких причин, уточнил он.