12 августа 2025 в 07:30

У селедки новая шуба! Обалденный салат с авокадо и огурцом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

У селедки новая шуба! Обалденный салат с авокадо и огурцом! Это свежий взгляд на классику! Этот обновлённый вариант любимого салата удивит ваших гостей нежным сочетанием вкусов. Авокадо добавляет пикантную кремовость, а зелень — летнюю свежесть!

Ингредиенты

  • Филе сельди слабосолёной — 1 шт. (250 г)
  • Авокадо — 1 шт. (спелый)
  • Картофель отварной — 2–3 шт.
  • Огурец свежий — 1 шт.
  • Сыр твёрдый — 150 г
  • Зелёный лук — 1 пучок
  • Укроп — 1 пучок
  • Майонез — 200–250 г

Приготовление

  1. Филе сельди нарежьте кубиками, выложите первым слоем в салатник. Смажьте тонкой сеткой майонеза. Авокадо очистите от кожуры, нарежьте мелкими кубиками, сбрызните лимонным соком и распределите вторым слоем.
  2. Мелко нарезанный зелёный лук посыпьте сверху, затем сделайте майонезную сетку. Натрите отварной картофель на крупной тёрке, аккуратно выложите следующим слоем. Снова майонез. Огурец нарежьте тонкой соломкой, сыр натрите на крупной тёрке — выложите эти слои, чередуя с майонезом.
  3. Обильно посыпьте рубленым укропом и оставшимся зелёным луком.

Совет: дайте салату настояться в холодильнике 1–2 часа — так слои пропитаются.

Ранее мы готовили чумовой салат «Селедка-красотка» со свеклой и горошком! Мегавкусный и простой.

сельдь
салаты
простой рецепт
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
