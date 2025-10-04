Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 19:00

Винегрет со слабосолёной сельдью: русская классика с акцентом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Винегрет со слабосолёной сельдью: русская классика с акцентом. Знакомый с детства винегрет заиграет новыми красками с нежным филе сельди! Сбалансированное сочетание сладости овощей, кислинки капусты и пикантной рыбы под горчичной заправкой.

Ингредиенты

  • Свекла отварная — 3 шт.
  • Картофель отварной — 4 шт.
  • Морковь отварная — 2 шт.
  • Сельдь слабосолёная — 1 филе
  • Капуста квашеная — 200 г
  • Огурцы солёные — 3 шт.
  • Горошек зелёный — 150 г
  • Лук красный — 1/2 шт.
  • Укроп — 1/2 пучка

Для заправки

  • Масло подсолнечное нерафинированное — 3 ст. л.
  • Горчица дижонская — 1 ч. л.
  • Соль — по необходимости
  • Перец чёрный — 1/2 ч. л.

Приготовление

  1. Овощи нарежьте аккуратными кубиками. Свеклу сбрызните маслом, чтобы не окрасила другие ингредиенты. Сельдь нарежьте кусочками, огурцы — кубиками, лук — полукольцами. Соедините все компоненты, добавьте горошек и рубленый укроп.
  2. Для заправки взбейте масло с горчицей и перцем. Полейте салат, аккуратно перемешайте. Дайте настояться 15 минут перед подачей.

Ранее мы готовили салат с крабовыми палочками и яичными блинчиками. Простой рецепт обалденной закуски.

винегреты
сельдь
простой рецепт
салаты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
