Винегрет со слабосолёной сельдью: русская классика с акцентом. Знакомый с детства винегрет заиграет новыми красками с нежным филе сельди! Сбалансированное сочетание сладости овощей, кислинки капусты и пикантной рыбы под горчичной заправкой.
Ингредиенты
- Свекла отварная — 3 шт.
- Картофель отварной — 4 шт.
- Морковь отварная — 2 шт.
- Сельдь слабосолёная — 1 филе
- Капуста квашеная — 200 г
- Огурцы солёные — 3 шт.
- Горошек зелёный — 150 г
- Лук красный — 1/2 шт.
- Укроп — 1/2 пучка
Для заправки
- Масло подсолнечное нерафинированное — 3 ст. л.
- Горчица дижонская — 1 ч. л.
- Соль — по необходимости
- Перец чёрный — 1/2 ч. л.
Приготовление
- Овощи нарежьте аккуратными кубиками. Свеклу сбрызните маслом, чтобы не окрасила другие ингредиенты. Сельдь нарежьте кусочками, огурцы — кубиками, лук — полукольцами. Соедините все компоненты, добавьте горошек и рубленый укроп.
- Для заправки взбейте масло с горчицей и перцем. Полейте салат, аккуратно перемешайте. Дайте настояться 15 минут перед подачей.
