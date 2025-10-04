Винегрет со слабосолёной сельдью: русская классика с акцентом

Винегрет со слабосолёной сельдью: русская классика с акцентом. Знакомый с детства винегрет заиграет новыми красками с нежным филе сельди! Сбалансированное сочетание сладости овощей, кислинки капусты и пикантной рыбы под горчичной заправкой.

Ингредиенты

Свекла отварная — 3 шт.

Картофель отварной — 4 шт.

Морковь отварная — 2 шт.

Сельдь слабосолёная — 1 филе

Капуста квашеная — 200 г

Огурцы солёные — 3 шт.

Горошек зелёный — 150 г

Лук красный — 1/2 шт.

Укроп — 1/2 пучка

Для заправки

Масло подсолнечное нерафинированное — 3 ст. л.

Горчица дижонская — 1 ч. л.

Соль — по необходимости

Перец чёрный — 1/2 ч. л.

Приготовление

Овощи нарежьте аккуратными кубиками. Свеклу сбрызните маслом, чтобы не окрасила другие ингредиенты. Сельдь нарежьте кусочками, огурцы — кубиками, лук — полукольцами. Соедините все компоненты, добавьте горошек и рубленый укроп. Для заправки взбейте масло с горчицей и перцем. Полейте салат, аккуратно перемешайте. Дайте настояться 15 минут перед подачей.

