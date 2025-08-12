Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 17:38

Обманувшего Минобороны поставщика отправили под суд

Дело директора торгового дома «Фрегат» Макарова направили в суд

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военные следственные органы СК России завершили расследование уголовного дела бывшего директора организации «Торговый дом «Фрегат» Сергея Макарова за особо крупное мошенничество при исполнении многомиллионных контрактов на поставку лакокрасочных средств с Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе ведомства. Все материалы направили в Октябрьский районный суд Новороссийска.

В период с февраля по октябрь 2023 года Макаров путем внесения в документы заведомо ложных сведений о стоимости лакокрасочных материалов совершил хищение денежных средств. В результате преступления государству в лице Министерства обороны Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном размере, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Макаров признал свою вину еще во время предварительного следствия. Он также добровольно возместил весь причиненный министерству ущерб. За мошенничество в особо крупном размере ему грозит до десяти лет колонии.

Ранее занимавшего пост первого замглавы ФКУ «Центр поддержки» при Минэкономразвития РФ Андрея Шестакова обвинили в присвоении 28 млн рублей, выделенных на исполнение госконтрактов. Кроме того, в материалах дела указано, что ему инкриминируется получение взятки на сумму 3 млн рублей.

Россия
СК РФ
уголовные дела
мошенничество
поставки
Минобороны РФ
