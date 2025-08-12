Обманувшего Минобороны поставщика отправили под суд

Военные следственные органы СК России завершили расследование уголовного дела бывшего директора организации «Торговый дом «Фрегат» Сергея Макарова за особо крупное мошенничество при исполнении многомиллионных контрактов на поставку лакокрасочных средств с Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе ведомства. Все материалы направили в Октябрьский районный суд Новороссийска.

В период с февраля по октябрь 2023 года Макаров путем внесения в документы заведомо ложных сведений о стоимости лакокрасочных материалов совершил хищение денежных средств. В результате преступления государству в лице Министерства обороны Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном размере, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Макаров признал свою вину еще во время предварительного следствия. Он также добровольно возместил весь причиненный министерству ущерб. За мошенничество в особо крупном размере ему грозит до десяти лет колонии.

Ранее занимавшего пост первого замглавы ФКУ «Центр поддержки» при Минэкономразвития РФ Андрея Шестакова обвинили в присвоении 28 млн рублей, выделенных на исполнение госконтрактов. Кроме того, в материалах дела указано, что ему инкриминируется получение взятки на сумму 3 млн рублей.