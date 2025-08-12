В Госдуме рассказали, что ждет владельца заброшенного дачного участка

Если владелец дачного участка не в состоянии содержать участок, то его нужно передать тому, кто сможет это сделать, заявил в беседе с RT депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, заброшенный участок — это потенциальный очаг распространения сорняков, насекомых-вредителей и даже пожаров, кроме того, он снижает стоимость соседних дач.

Если владелец не в состоянии содержать участок, лучше официально передать его тому, кто будет за ним ухаживать. Это справедливо и по отношению к соседям, и по отношению к закону, — рассказал парламентарий.

Ранее Чаплин сообщил, что продажа унаследованного автомобиля может облагаться налогом на доходы физических лиц. Однако он отметил, что существуют способы снизить налоговую нагрузку. По его словам, в этом случае ключевым фактором является срок владения транспортным средством.

До этого Чаплин назвал использование гербицидов и механическое удаление наиболее эффективными способами борьбы с борщевиком. Тем не менее он предупредил об опасности химикатов.