Хрустящие тертые огурчики с ароматом чеснока! Идеально к мясу и на хлеб

Хрустящие тертые огурчики с ароматом чеснока! Идеально к мясу и на хлеб

Тертые огурцы с чесноком — зимняя радость в банке. Когда урожай огурцов превышает все ожидания, а душа просит чего-то пикантного, эта простая заготовка станет настоящим спасением. Хрустящие тертые огурчики с ароматом чеснока — идеальная закуска к картошке, мясу или просто на хрустящий хлеб. А главное — готовится элементарно!

Как приготовить:

Молодые огурцы (2 кг) тщательно вымойте и натрите на крупной терке. Если кожица жесткая — лучше очистить. Посолите (1,5 ст. л.), оставьте на 2 часа, затем отожмите сок — это важно для правильной консистенции. Добавьте 1 головку мелко нарезанного чеснока, 50 мл растительного масла, 1 ст. л. сахара и черный перец по вкусу.

Разложите массу по стерильным банкам, слегка утрамбовывая. Сверху в каждую банку влейте по 1 ч. л. уксуса 9%. Стерилизуйте 15 минут в кипящей воде, затем сразу закатайте. Переверните банки, укутайте одеялом до полного остывания.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.