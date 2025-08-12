Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 10:10

Хрустящие тертые огурчики с ароматом чеснока! Идеально к мясу и на хлеб

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тертые огурцы с чесноком — зимняя радость в банке. Когда урожай огурцов превышает все ожидания, а душа просит чего-то пикантного, эта простая заготовка станет настоящим спасением. Хрустящие тертые огурчики с ароматом чеснока — идеальная закуска к картошке, мясу или просто на хрустящий хлеб. А главное — готовится элементарно!

Как приготовить:

Молодые огурцы (2 кг) тщательно вымойте и натрите на крупной терке. Если кожица жесткая — лучше очистить. Посолите (1,5 ст. л.), оставьте на 2 часа, затем отожмите сок — это важно для правильной консистенции. Добавьте 1 головку мелко нарезанного чеснока, 50 мл растительного масла, 1 ст. л. сахара и черный перец по вкусу.

Разложите массу по стерильным банкам, слегка утрамбовывая. Сверху в каждую банку влейте по 1 ч. л. уксуса 9%. Стерилизуйте 15 минут в кипящей воде, затем сразу закатайте. Переверните банки, укутайте одеялом до полного остывания.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

огурцы
рецепты
домашние заготовки
соленья
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бузова рассказала, по какому завету живет
Депутат призвал лишать мигрантов гражданства за одно нарушение
В России резко подскочила просрочка по ипотеке и автокредитам
Профессор раскрыл, сколько денег нужно россиянам для хорошей жизни
На Западе заговорили о подрыве авторитета Китая
Тренировочный лагерь пехоты ВСУ разнесли российские ракеты
В Европе начали экстренно расширять оборонные заводы
Адвокат Жорин рассказал о состоянии коллеги, на которую напали в Москве
Появилось видео, как автобус давит упавшего с самоката мальчика в Москве
Россияне начали отказываться от красной икры
Турагент с шизофренией обманула 200 россиян на 25 млн рублей
В России оценили ситуацию с менингококком
В Курске почтили память трагически погибшего экипажа подлодки
Змея решила подышать свежим воздухом и перепугала жителей Москвы
Десантники ликвидировали готовившихся к форсированию Днепра бойцов ВСУ
Девушка на моноколесе разбилась насмерть после столкновения с грузовиком
«Опять травят»: невыносимая вонь окутала российский город
В российском регионе пес приставал к артисткам
Стало известно о блокировке счета Овечкина налоговой
Налет на Ставрополь, удар по медикам: как ВСУ атакуют Россию 12 августа
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.