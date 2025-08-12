Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Обжарила кабачок альденте, на выходе обалденная намазка! 5 минут, и готово

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковый крем с вялеными томатами — изысканная закуска за 15 минут. Когда хочется удивить гостей необычным, но простым блюдом, этот нежный крем-дип станет настоящей палочкой-выручалочкой. Сочетание обжаренных кабачков, ароматной зелени и вяленых томатов создает удивительную гармонию вкусов — легкое, свежее и в то же время насыщенное.

Как приготовить

Молодой кабачок (130 г) нарежьте кубиками и быстро обжарьте на растительном масле до легкого румянца — важно, чтобы он остался слегка хрустящим. Переложите в блендер, добавьте пучок кинзы (20 г), зеленый лук (20 г), щепотку тмина (2 г) и ароматное масло (20 г). Превратите в однородный крем — консистенция должна напоминать густой соус.

Вяленые томаты (30 г) мелко нарежьте и аккуратно вмешайте в кабачковую массу — они добавят приятные сладковатые нотки. Посолите по вкусу, но помните, что томаты уже соленые. Подавайте сразу же с теплыми лепешками или хрустящими гренками — этот крем особенно хорош, пока кабачки сохраняют свою свежесть.

