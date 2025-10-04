От такого завтрака еще никто не отказывался: маффины с курицей и сыром

От такого завтрака еще никто не отказывался: маффины с курицей и сыром

Маффины с курицей и сыром — это идеальный вариант завтрака, который сочетает сытность, нежность и легкость. Они хороши как горячими, так и холодными — их можно приготовить с вечера и разогреть утром.

Рецепт: смешайте в миске 200 г вареной курицы (мелко нарезанной или измельченной), 100 г тертого сыра (чеддер или моцарелла), 2 ст. л. мелко нарезанного лука, 1 ст. л. зелени (петрушка или укроп). В другой миске взбейте 2 яйца с 100 мл молока, 100 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, солью и перцем до гладкой консистенции. Соедините обе смеси, аккуратно перемешайте. Разлейте тесто по формочкам для маффинов, заполняя их на 2/3. Сверху посыпьте дополнительной порцией сыра. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Вкус маффинов получается насыщенным и сбалансированным: нежное воздушное тесто контрастирует с сочной куриной начинкой, а расплавленный сыр создает аппетитную корочку и тягучие сырные нити. От такого завтрака еще никто не отказывался!

Ранее был назван классический рецепт сырников без выкрутасов: их не получится испортить.