Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 23:46

От такого завтрака еще никто не отказывался: маффины с курицей и сыром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маффины с курицей и сыром — это идеальный вариант завтрака, который сочетает сытность, нежность и легкость. Они хороши как горячими, так и холодными — их можно приготовить с вечера и разогреть утром.

Рецепт: смешайте в миске 200 г вареной курицы (мелко нарезанной или измельченной), 100 г тертого сыра (чеддер или моцарелла), 2 ст. л. мелко нарезанного лука, 1 ст. л. зелени (петрушка или укроп). В другой миске взбейте 2 яйца с 100 мл молока, 100 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, солью и перцем до гладкой консистенции. Соедините обе смеси, аккуратно перемешайте. Разлейте тесто по формочкам для маффинов, заполняя их на 2/3. Сверху посыпьте дополнительной порцией сыра. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Вкус маффинов получается насыщенным и сбалансированным: нежное воздушное тесто контрастирует с сочной куриной начинкой, а расплавленный сыр создает аппетитную корочку и тягучие сырные нити. От такого завтрака еще никто не отказывался!

Ранее был назван классический рецепт сырников без выкрутасов: их не получится испортить.

Читайте также
Когда лень лепить сырники, готовлю эти кексы: смешал ингредиенты — и в духовку
Общество
Когда лень лепить сырники, готовлю эти кексы: смешал ингредиенты — и в духовку
Яичные маффины с грибами, сыром и шпинатом! Хит на завтрак или перекус
Общество
Яичные маффины с грибами, сыром и шпинатом! Хит на завтрак или перекус
Готовлю харчо по-грузински с аджикой и томатной пастой. Аромат стоит — с ума сойти!
Общество
Готовлю харчо по-грузински с аджикой и томатной пастой. Аромат стоит — с ума сойти!
Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество
Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Завтрак из пачки теста и капусты! Нежные треугольники с капустой и яйцом — как в Турции, только вкуснее!
Общество
Завтрак из пачки теста и капусты! Нежные треугольники с капустой и яйцом — как в Турции, только вкуснее!
маффины
рецепты
завтраки
перекусы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мисс Россия-2025 рассказала, на что потратит выигрышные деньги
Герой труда с кортиком: сифилитик целый год убивал женщин в Новосибирске
Мисс Россия — 2025: самые яркие фото главных красавиц страны
Вооруженная женщина атаковала полицейский патруль в Чикаго
Экс-жена Никиты Преснякова показала подтянутую фигуру на пикантном снимке
Фаза Луны сегодня, 5 октября: ждем пика, не верим обману, делаем «лапикюр»
Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Определилась победительница конкурса «Мисс Россия — 2025»
В Ереване сообщили, что договор с Баку не затрагивает военных России
Не вышла замуж за Ди Каприо, страдала от РПП: необычные факты об Уинслет
«Локомотив» доказал свое право возглавлять таблицу в РПЛ
В Запорожье прогремела серия взрывов
Вучич заявил, что в НАТО готовятся к войне
Мирный житель подорвался на взрывном устройстве в Шебекино
Элитные подразделения ВСУ оказались в окопах без обеспечения
Премьер Чехии поздравил Бабиша с победой на выборах
Нетаньяху сообщил, сколько дней Израиль даст на переговоры по Газе
Раскрыто число жертв при обстреле ВСУ Макеевки
Пять человек пострадали при столкновении легковушки и скорой под Тверью
В Тбилиси возбудили уголовное дело по четырем статьям из-за беспорядков
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.