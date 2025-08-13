В РФПИ оценили выдвижение Трампа на премию мира словами об ошибках Байдена

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал инициативу по выдвижению американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. В своем посте в соцсети X он заявил о необходимости исправления ошибок, допущенных администрацией предшественника республиканца Джо Байдена.

Поводом для заявления Дмитриева стала публикация Белого дома, в которой Трампа назвали «президентом мира». К посту было приложено изображение со списком стран, поддержавших его номинацию на Нобелевскую премию.

Миру нужны мир и безопасность. Ошибки Байдена необходимо исправить, — написал глава РФПИ.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили о своем намерении совместно выдвинуть президента США на Нобелевскую премию мира. Такие планы они озвучили во время трехстороннего выступления лидеров и после подписания меморандума о взаимопонимании.

Такую же благодарность Трампу намеревается выразить Камбоджа. Это произошло на фоне содействия США в урегулировании конфликта страны с Таиландом. Заместитель премьер-министра королевства Сун Чантол указал, что без участия хозяина Белого дома стороны вряд ли смогли бы договориться о разрешении кризисной ситуации.