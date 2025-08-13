Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 02:53

В РФПИ оценили выдвижение Трампа на премию мира словами об ошибках Байдена

Глава РФПИ Дмитриев призвал исправить ошибки Байдена

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал инициативу по выдвижению американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. В своем посте в соцсети X он заявил о необходимости исправления ошибок, допущенных администрацией предшественника республиканца Джо Байдена.

Поводом для заявления Дмитриева стала публикация Белого дома, в которой Трампа назвали «президентом мира». К посту было приложено изображение со списком стран, поддержавших его номинацию на Нобелевскую премию.

Миру нужны мир и безопасность. Ошибки Байдена необходимо исправить, — написал глава РФПИ.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили о своем намерении совместно выдвинуть президента США на Нобелевскую премию мира. Такие планы они озвучили во время трехстороннего выступления лидеров и после подписания меморандума о взаимопонимании.

Такую же благодарность Трампу намеревается выразить Камбоджа. Это произошло на фоне содействия США в урегулировании конфликта страны с Таиландом. Заместитель премьер-министра королевства Сун Чантол указал, что без участия хозяина Белого дома стороны вряд ли смогли бы договориться о разрешении кризисной ситуации.

