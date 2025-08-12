Грибной вкус без грибов: баклажаны, которые покорят всех

Если вы любите грибы, но хотите попробовать что-то новое и простое в приготовлении, этот рецепт для вас. Запечённые баклажаны приобретают насыщенный вкус, похожий на маринованные грибы, — ароматный, с легкой кислинкой и пикантностью.

Для приготовления возьмите 2 крупных баклажана, 3 зубчика чеснока, 3 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. уксуса, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 1/2 ч. л. молотого черного перца и свежую зелень по вкусу.

Баклажаны нарежьте ломтиками толщиной около 1 см, посолите и оставьте на 20 минут, чтобы ушла горечь. Затем промойте и обсушите их бумажным полотенцем. Выложите ломтики на противень, смажьте растительным маслом и запекайте в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут до мягкости и золотистой корочки.

Пока баклажаны запекаются, смешайте измельченный чеснок с уксусом, сахаром, перцем и зеленью. Готовые баклажаны переложите в миску, залейте маринадом, хорошо перемешайте и оставьте настояться минимум на 2 часа в холодильнике. Чем дольше стоят, тем вкуснее!

