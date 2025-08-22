Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 10:00

Политолог высказался о приглашении России в НАТО

Политолог Варшав: приглашение России в НАТО является информационным шумом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Идея пригласить Россию в НАТО не имеет практического смысла и воспринимаются как информационный шум, заявил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Михаил Варшав в беседе с «ФедералПресс». По его словам, Запад и Россия разошлись в понимании базовых принципов глобальной безопасности. Так Варшав оценил предложение американского республиканца Мэтта Гетца пригласить РФ в Альянс.

Подобные заявление — это не политика, а информационный шум вокруг нее. Реальная проблема заключается в том, что Запад и Россия за эти годы разошлись в понимании базовых принципов глобальной безопасности, — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и СССР были правы, когда не желали видеть у своих границ НАТО. Он напомнил, что это было задолго до избрания Владимира Путина президентом РФ.

Россия
НАТО
политологи
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры, как пехоту ВСУ «разрывает» на границе России
Инфекционист объяснила устойчивость одной бактерии
Российский кинокритик сменил гражданство
Туристы сбежали из Пицунды после обеда в столовой времен СССР
Эксперты начали обследование домов Камчатки после землетрясения
Физик предложил силовикам «дуэль» после задержания на месторождении урана
Супругов-спортсменов отстранили от соревнований из-за одного решения
Теряетесь в рецептах? Выбирайте свой идеальный вариант яблочного повидла!
Родителям дали советы, как обезопасить детей от мошенников
В России резко подорожали сборы ребенка в школу
Политолог высказался о приглашении России в НАТО
ФАБ-3000 «размазала» штаб бригады ВСУ с двумя наградами от Зеленского
Полицейские устроили погоню со стрельбой за тремя подростками на «Приоре»
В ДНР задержали причастных к подрывам автомобилей чиновников агентов Киева
Политолог объяснил, почему детей мигрантов надо учить в школах
В Израиле сообщили о важном решении по ХАМАС и сектору Газа
В Европе нашли способ «купить» Трампа и поменять его мнение по Украине
Депутат рассказал, почему релокантам не место в госорганах
Киев уличили в превращении своих посольств в Африке в оружейные базы
Школьникам разрешили нарушить запрет на телефоны в некоторых случаях
Дальше
Самое популярное
Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.