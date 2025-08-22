Политолог высказался о приглашении России в НАТО

Идея пригласить Россию в НАТО не имеет практического смысла и воспринимаются как информационный шум, заявил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Михаил Варшав в беседе с «ФедералПресс». По его словам, Запад и Россия разошлись в понимании базовых принципов глобальной безопасности. Так Варшав оценил предложение американского республиканца Мэтта Гетца пригласить РФ в Альянс.

Подобные заявление — это не политика, а информационный шум вокруг нее. Реальная проблема заключается в том, что Запад и Россия за эти годы разошлись в понимании базовых принципов глобальной безопасности, — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и СССР были правы, когда не желали видеть у своих границ НАТО. Он напомнил, что это было задолго до избрания Владимира Путина президентом РФ.