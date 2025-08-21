Политолог сравнил войска «коалиции желающих» на Украине со смертниками Политолог Фельдман: Европа не отправит на Украину военных до прекращения огня

Ни одно государство Запада не решится послать своих военнослужащих под удары на Украине, заявил политолог, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. По его словам, переданным 360.ru, из «коалиции желающих», которая насчитывает 30 стран, только восемь изъявили желание реально отправить своих военных для обеспечения гарантий безопасности, да и то после прекращения огня.

Только восемь реально готовы отправлять своих военных на территорию Украины, но только, внимание, после прекращения огня. То есть тогда, когда эти самые военные будут там в безопасности. Пока идут активные боевые действия, ни одно европейское государство на это не решится, поскольку этот контингент станет контингентом смертников, — заявил Фельдман.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны Европы и США готовят многоуровневую систему гарантий безопасности для Украины, основанную на работе так называемой коалиции желающих. Там отметили, что сделка может включать создание в стране многонациональных сил.