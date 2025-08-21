Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 11:15

Политолог сравнил войска «коалиции желающих» на Украине со смертниками

Политолог Фельдман: Европа не отправит на Украину военных до прекращения огня

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ни одно государство Запада не решится послать своих военнослужащих под удары на Украине, заявил политолог, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. По его словам, переданным 360.ru, из «коалиции желающих», которая насчитывает 30 стран, только восемь изъявили желание реально отправить своих военных для обеспечения гарантий безопасности, да и то после прекращения огня.

Только восемь реально готовы отправлять своих военных на территорию Украины, но только, внимание, после прекращения огня. То есть тогда, когда эти самые военные будут там в безопасности. Пока идут активные боевые действия, ни одно европейское государство на это не решится, поскольку этот контингент станет контингентом смертников, — заявил Фельдман.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны Европы и США готовят многоуровневую систему гарантий безопасности для Украины, основанную на работе так называемой коалиции желающих. Там отметили, что сделка может включать создание в стране многонациональных сил.

политологи
Россия
Украина
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о смерти заслуженной артистки России
В Европе назвали самое важное заявление Путина
Как защитить личные данные в Сети: полное руководство
Раскрыты подробности скандального дела с впавшей в кому пассажиркой поезда
Политолог ответил, станет ли Украина для США вторым Израилем
В Госдуме раскритиковали уловку Украины с изменением границ областей
Украина и США согласовали состав группы для переговоров с РФ
Стало известно, зачем москвич вырастил пятикилограммовый лук
Погода в Москве в пятницу, 22 августа: ждать ли сильные дожди и холод
Бойцовская собака разодрала лицо 13-летней девочки
Россия передала Украине трех детей
Альпинисты раскрыли шокирующие детали ЧП с Наговицыной в горах
Психолог рассказала, как правильно избавиться от лишних вещей в доме
Зеленский сделал заявление о статусе русского языка на Украине
На Украине продают странное шведское блюдо с прищепкой для носа
Российские войска освободили новый населенный пункт в Донбассе
Минобороны раскрыло цели ночного удара на Украине
Перечислены ранние симптомы, указывающие на рак крови
Названо главное преимущество ракеты «Кинжал»
Солист «Любэ» высказался об идее добавить в школьную программу песню «Конь»
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.