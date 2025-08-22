Клинтон намеревался «впустить» Россию в НАТО

Бывший президент США Билл Клинтон в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в 2000 году выражал готовность рассмотреть возможность членства РФ в НАТО, свидетельствуют рассекреченные документы американского правительства, обнародованные организацией National Security Archive. В беседе с коллегой Клинтон подчеркивал, что расширение Альянса на восток не представляет угрозы для Москвы.

Согласно протоколу встречи от 4 июня 2000 года, подготовленному сотрудниками Белого дома, 42-й президент США заявлял о серьезности своих намерений относительно обсуждения членства России в Североатлантическом альянсе. Клинтон признавал, что внутренняя политическая ситуация в России на тот момент не позволяла реализовать эту возможность, но выражал надежду на будущее сотрудничество.

Я серьезно настроен относительно готовности к обсуждению членства России в НАТО. <...> Со временем Россия должна быть членом всех организаций, которые поддерживают единство цивилизованного мира. Если наши преемники сосредоточатся друг на друге как на основных угрозах, о которых нужно беспокоиться, они упустят возможность решать другие проблемы сообща, — указывал Клинтон.

Американский лидер также выражал удовлетворение возобновлением сотрудничества между Россией и НАТО, отмечая, что оно «полностью вернулось в нормальное русло». Клинтон подчеркивал, что страны Центральной Европы не чувствуют угрозы со стороны России, и призывал к достижению согласия относительно будущего мировой архитектуры безопасности.

Ранее бывший американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц выступил с неожиданной инициативой о возможном вступлении России в Североатлантический альянс. По мнению политика, такое предложение могло бы стать частью масштабной сделки между Вашингтоном и Москвой.