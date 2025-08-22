«Ласточка» унесла жизнь одного человека Под Калининградом погиб человек после столкновения машины с электропоездом

На территории Калининградской области электропоезд «Ласточка» столкнулся на железнодорожном переезде с микроавтобусом, сообщили представители пресс-службы УМВД региона. В результате аварии один человек скончался, другой получил травмы различной степени тяжести. В момент ДТП поезд двигался по маршруту с соблюдением установленных правил, а на перекрестке действовали светофорные сигналы.

Столкновение электропоезда с автомобилем произошло около 09:30 (10:30 мск. — NEWS.ru) в поселке Дорожный Гурьевского района. По предварительной информации, водитель микроавтобуса Mercedes выехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд, где произошло столкновение с движущимся электропоездом, — заявили в МВД.

Ранее в Тульской области на железнодорожном переезде у станции Мордвес произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским составом. Инцидент случился 11 августа в 17:06. Обошлось без пострадавших, а подвижной состав сохранил положение на рельсах. После ликвидации последствий происшествия поезд продолжил движение по маршруту.