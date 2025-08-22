Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Российские миссии на Луну и Венеру отложили на несколько лет

Президент РАН: миссии «Луна-26» и «Венера-Д» переносятся на 2028-й и 2036 годы

Российская академия наук официально подтвердила перенос сроков ключевых космических миссий к Луне и Венере, сообщил президент РАН Геннадий Красников в беседе с «Известиями». Согласно новым планам, запуск автоматической станции «Луна-26» состоится в 2028 году, а проект «Венера-Д» отправится к планете только в 2036 году.

Поводом для коррекции графика, вероятно, послужила авария миссии «Луна-25» в 2023 году. Этот аппарат должен был совершить первую за почти 50 лет посадку на спутник Земли, но потерпел крушение при выходе на окололунную орбиту. После инцидента рассматривалась возможность ускорить подготовку следующей станции.

Первоначально запуск «Луны-26» планировался на 2027 год, а после неудачи с «Луной-25» звучали предложения о переносе миссии на более ранний срок. Однако специалисты приняли решение о дополнительном переносе для тщательной проработки всех систем.

Не менее значительные изменения затронули и программу изучения Венеры. Проект автоматической станции «Венера-Д» начали проектировать еще в марте 2021 года. Изначально Роскосмос называл в качестве целевой даты запуска ноябрь 2029 года.

С тех пор сроки реализации венерианской миссии неоднократно пересматривались. Аппарат должен детально исследовать поверхность, атмосферу и внутреннее строение планеты, продолжив советскую программу изучения Венеры.

Красников также отметил, что в мире активно разворачивается лунная гонка. В связи с этим Совет РАН по космосу готовит комплексную программу научного освоения Луны, рассчитанную вплоть до 2060 года.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с биоспутником «Бион-М» № 2 с 75 мышами на борту стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур. Также на борту находятся живые организмы и различные биологические материалы для проведения научных исследований в космосе.

