22 августа 2025 в 05:20

Психолог объяснила, как перестать винить себя за отпуск

Психолог Чиркова: перестать винить себя за отпуск можно с помощью планирования

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Планирование отдыха как проекта поможет избавиться от чувства вины за отпуск, заявила NEWS.ru бизнес-психолог Юлия Чиркова. По ее словам, чувство вины распространено у миллениалов.

Чувство вины за отпуск — это не врожденный трудоголизм. Это сценарий, в который особенно крепко прошили миллениалов. Нас воспитывали в логике: «Отдых надо заслужить», «Сначала работа, потом расслабление», «Пока другие пашут, ты не имеешь права лежать», — отметила Чиркова.

Как подчеркнула эксперт, чувство вины за отпуск опасно тем, что организм не успеет восстановиться, а уровень стресса — снизиться. Она объяснила, что из-за этого на работу человек возвращается уставшим.

Как перестать винить себя за отпуск? Перепишите установку: отдых — не награда за труд, а условие продуктивности. Планируйте отдых как проект: фиксируйте его в календаре как важную встречу. Делайте микроотпуски: час без гаджетов, день без рабочих чатов. Переключите перспективу: спросите себя, как поступил бы человек, который ценит баланс. Отдых — это не пауза, а часть жизни. Мозг перестраивается, тело восстанавливается, рождаются новые идеи, — подытожила Чиркова.

Ранее врач-психотерапевт Леонид Третьяк заявил, что нарушение сна после отпуска может быть вызвано разными факторами, например десинхронозом. Он пояснил, что речь идет о сдвиге циркадных ритмов. По его словам, есть ряд приемов для того, чтобы выровнять режим.

