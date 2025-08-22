Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 14:30

Помидоры по-царски: кисло-сладкая закуска на зиму без стерилизации

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные помидоры по-царски — это идеальная кисло-сладкая закуска на зиму с ярким балансом вкусов, где сочная мякоть томатов сочетается с пикантной сладостью маринада и легкой пряной горчинкой.

Для приготовления возьмите: 1,5 кг плотных помидоров, 3 зубчика чеснока, 1 зонтик укропа, 5 горошин душистого перца, 2 лавровых листа. Для маринада: 1 л воды, 3 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 50 мл 9% уксуса. Помидоры промойте, сделайте проколы у плодоножки, крупные разрежьте пополам. В стерильные банки уложите специи и помидоры. Воду доведите до кипения, добавьте соль и сахар, прокипятите 2 минуты, влейте уксус. Залейте кипящим маринадом помидоры, закатайте крышками, переверните и укутайте на сутки. Стерилизовать не нужно!

Через две недели маринованные помидоры готовы — они идеальны с картошкой, мясом или как самостоятельная закуска. Помидоры получаются упругими, с насыщенным вкусом и тонким ароматом чеснока и специй.

Ранее был назван экспресс-рецепт малосольных помидоров: готовим утром, едим уже вечером.

помидоры
рецепты
домашние заготовки
соленья
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности дешевой формы для школы
Агенты ФБР ворвались в дом соратника Трампа
Стало известно, где простятся с Ярославом Евдокимовым
Найдена истинная причина ударов Украины по «Дружбе»
Уголовные дела в отношении застройщика «Самолет» отменили
Лавров поделился подробностями о возможной встрече Путина и Зеленского
В Германии назвали возможных участников подрыва «Северных потоков»
Альпинисты не стали идти на горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Популярный ведущий рассказал, как он совмещает работу и личную жизнь
Лавров раскрыл, на что согласилась Россия после саммита на Аляске
Стоматолог назвала неожиданную причину боли в зубах
Лукашенко раскрыл неожиданную деталь разговора с Путиным об ударе по Киеву
В Госдуме раскрыли судьбу «Орешника» после завершения СВО
Лукашенко пошутил о врагах на проводе во время звонка с Трампом
Дайверы очистили подводную статую Христа необычным методом
Генерал рассказал, против чего ВСУ выставляют F-16 и Mirage 2000 в зоне СВО
Стало известно, сколько украинцев хотят возвращения границ 1991 года
«Целью была не Россия»: в Венгрии нашли еще одну причину атаки на «Дружбу»
Флаг России площадью 2000 квадратных метров развернули в центре Мариуполя
Страна с крупной армией захотела отправить военных на Украину
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.