Помидоры по-царски: кисло-сладкая закуска на зиму без стерилизации

Маринованные помидоры по-царски — это идеальная кисло-сладкая закуска на зиму с ярким балансом вкусов, где сочная мякоть томатов сочетается с пикантной сладостью маринада и легкой пряной горчинкой.

Для приготовления возьмите: 1,5 кг плотных помидоров, 3 зубчика чеснока, 1 зонтик укропа, 5 горошин душистого перца, 2 лавровых листа. Для маринада: 1 л воды, 3 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 50 мл 9% уксуса. Помидоры промойте, сделайте проколы у плодоножки, крупные разрежьте пополам. В стерильные банки уложите специи и помидоры. Воду доведите до кипения, добавьте соль и сахар, прокипятите 2 минуты, влейте уксус. Залейте кипящим маринадом помидоры, закатайте крышками, переверните и укутайте на сутки. Стерилизовать не нужно!

Через две недели маринованные помидоры готовы — они идеальны с картошкой, мясом или как самостоятельная закуска. Помидоры получаются упругими, с насыщенным вкусом и тонким ароматом чеснока и специй.

