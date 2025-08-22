Евросоюз выделил Украине €4,05 млрд ко Дню независимости

Европейский союз перечислил Украине €4,05 млрд в честь Дня независимости страны, сообщается на сайте Европейской комиссии. Средства поступили двумя траншами — через Фонд поддержки Украины и программу Еврокомиссии по макрофинансовой помощи.

К украинскому Дню независимости 24 августа ЕС <…> перевел Украине €4,05 млрд. Они включают транш из европейского Фонда поддержки Украины на €3,05 млрд и €1 млрд через программу Еврокомиссии об оказании исключительной макрофинансовой помощи Украине, — говорится в заявлении.

По данным Еврокомиссии, с февраля 2022 года ЕС направил Украине €168,9 млрд в виде гуманитарной, финансовой и военной поддержки.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил о планах ЕС и США предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные принципам пятой статьи НАТО. Он подчеркнул необходимость создания институциональных механизмов поддержки Киева помимо военных поставок и подготовки. Кошта также отметил, что украинская армия рассматривается как «первая линия» европейской обороны.