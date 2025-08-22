Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 12:05

Кабачковые пальчики в чесночно-сырной панировке! Вкуснятина за 15 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знакомо чувство, когда молодые кабачки лежат на кухне, а душа просит чего-то хрустящего, сытного и необычного? Эти кабачковые пальчики в чесночно-сырной панировке станут настоящим открытием! Они исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете их приготовить. Хрустящая корочка с ароматом чеснока и пармезана, сочная нежная сердцевина… Это идеальная закуска, гарнир или даже вегетарианское основное блюдо, которое оценят все без исключения.

Для приготовления возьмите 2 средних молодых кабачка, тщательно их вымойте и нарежьте продольными брусочками толщиной примерно в 1 см. Посолите их и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок, а затем промокните бумажным полотенцем — это поможет убрать лишнюю влагу. Приготовьте панировку: смешайте 100 грамм тертого сыра пармезан, 70 грамм муки, 3 измельченных зубчика чеснока и щепотку молотого черного перца. В отдельной миске взбейте 2 куриных яйца. Теперь обмакните каждый кабачковый брусочек сначала в яйцо, а затем обильно обваляйте в сырной панировке. Выкладывайте пальчики на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 20-25 минут до золотистого цвета и хрустящей корочки. Подавайте сразу же, пока они горячие, с вашим любимым соусом!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
кабачки
закуски
ужины
перекусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине заявили о массовой эвакуации людей из подконтрольной части ДНР
Энергетик ответил, почему Венгрия не использует рычаги давления на Украину
Генерал назвал главную задачу, стоящую перед ВВС Украины
«Осталось человек 15»: разгромленные ВС РФ «азовцы» массово сдались в плен
«Ловушка голода»: в ООН заметили катастрофическую ситуацию в Газе
Россияне рассказали, как готовятся к наступающей осени
«Население на убой»: в Госдуме раскрыли реальные потери ВСУ
Опасную лазейку для Украины на переговорах вскрыли в Госдуме
Врач предупредила, какие опасные инфекции активизируются осенью
Салат из огурцов с луком: идеальный рецепт для зимних запасов
Столкновение легковушки с «Газелью» обернулось гибелью четырех человек
Силовики выявили в Крыму сеть связи для работы мошенников из Украины
Больше половины студентов остаются в компаниях после стажировки
Хреновина: рецепты, которые заставляют плакать от восторга!
Раскрыта стоимость диверсии на «Северном потоке»
Названы три способа предотвратить массовую атаку пауков осенью
«Жесткое затыкание ртов»: в Госдуме высказались о свободе слова на Западе
Невролог объяснила негативное воздействие кондиционера на сон
Опубликованы кадры задержания подрывника сотрудника ФСИН в ДНР
Захарова предложила медийный диалог
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.