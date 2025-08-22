Кабачковые пальчики в чесночно-сырной панировке! Вкуснятина за 15 минут!

Знакомо чувство, когда молодые кабачки лежат на кухне, а душа просит чего-то хрустящего, сытного и необычного? Эти кабачковые пальчики в чесночно-сырной панировке станут настоящим открытием! Они исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете их приготовить. Хрустящая корочка с ароматом чеснока и пармезана, сочная нежная сердцевина… Это идеальная закуска, гарнир или даже вегетарианское основное блюдо, которое оценят все без исключения.

Для приготовления возьмите 2 средних молодых кабачка, тщательно их вымойте и нарежьте продольными брусочками толщиной примерно в 1 см. Посолите их и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок, а затем промокните бумажным полотенцем — это поможет убрать лишнюю влагу. Приготовьте панировку: смешайте 100 грамм тертого сыра пармезан, 70 грамм муки, 3 измельченных зубчика чеснока и щепотку молотого черного перца. В отдельной миске взбейте 2 куриных яйца. Теперь обмакните каждый кабачковый брусочек сначала в яйцо, а затем обильно обваляйте в сырной панировке. Выкладывайте пальчики на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 20-25 минут до золотистого цвета и хрустящей корочки. Подавайте сразу же, пока они горячие, с вашим любимым соусом!

