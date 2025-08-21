Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 17:11

Киш «Пятиминутка» с кабачком спас мой вечер! Нежно, сытно и безумно вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Киш с кабачком и курицей — спасательный круг для уставшей хозяйки! Знаете те дни, когда сил на готовку нет, а семью кормить надо? Этот киш — настоящее спасение! Он сочетает в себе нежнейшую основу, сочную начинку из кабачков и курицы и сырную верхушку, которая тает во рту. Готовится он буквально за 5 минут активного времени, а остальное за вас сделает духовка. Идеально для ужина после работы, когда хочется чего-то вкусного и домашнего без лишних хлопот.

Рецепт:

Возьмите готовое песочное тесто (или замесите своё: 200 г муки, 100 г масла, яйцо и щепотка соли). Раскатайте и выложите в форму, сделайте бортики. Вилкой поколотите дно и отправьте в духовку на 10 минут при 180 °C. Пока основа печется, обжарьте куриное филе с луком, добавьте нарезанный кубиками кабачок и потушите до мягкости. В миске взбейте 3 яйца с 100 мл сливок, солью, перцем и щепоткой мускатного ореха. На готовую основу выложите начинку, залейте яичной смесью, посыпьте сыром. Выпекайте 25–30 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть — и наслаждайтесь!

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

кабачки
киш
рецепты
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд отложил на октябрь вопрос о банкротстве бывшего замглавы Минобороны
Эксперт рассказал, в каких случаях переходить по QR-коду безопасно
Моросящий снегопад и холод до -1? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Буланова может потерять ресторан из-за долгов
Два альпиниста из Ирана пропали в горах Киргизии
В Минобороны раскрыли детали массированных ударов по ВСУ
Лукашенко раскрыл, о чем хочет посоветоваться с Путиным
Серию точных сбросов российских авиабомб на позиции ВСУ сняли на видео
Эпидемиолог рассказал, какой грипп придет осенью в Россию
У бывшего замминистра обороны нашли антикварного «Фауста» Гете
Один из крупнейших банков России оказался под шквалом кибератак
Военкор увидел в новом посте Трампа угрозу новых терактов в России
Продюсер раскрыл, как Пугачева использовала Киркорова ради денег
«Черника» на фронте, огневой мешок для ВСУ: новости СВО на вечер 21 августа
Восьмилетней девочке выкололи глаза и убили из-за «ритуала»
Ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно вывела военные спутники на орбиту
Потоки воды снесли мост в Магаданской области
Раскрыты две главные опасности перехода по фишинговым QR-кодам
Политолог объяснил, почему Западу выгодно не слышать позицию России
Россиянин вез драгоценности для жены из Дубая в интересном месте
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.