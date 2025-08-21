Киш «Пятиминутка» с кабачком спас мой вечер! Нежно, сытно и безумно вкусно

Киш с кабачком и курицей — спасательный круг для уставшей хозяйки! Знаете те дни, когда сил на готовку нет, а семью кормить надо? Этот киш — настоящее спасение! Он сочетает в себе нежнейшую основу, сочную начинку из кабачков и курицы и сырную верхушку, которая тает во рту. Готовится он буквально за 5 минут активного времени, а остальное за вас сделает духовка. Идеально для ужина после работы, когда хочется чего-то вкусного и домашнего без лишних хлопот.

Рецепт:

Возьмите готовое песочное тесто (или замесите своё: 200 г муки, 100 г масла, яйцо и щепотка соли). Раскатайте и выложите в форму, сделайте бортики. Вилкой поколотите дно и отправьте в духовку на 10 минут при 180 °C. Пока основа печется, обжарьте куриное филе с луком, добавьте нарезанный кубиками кабачок и потушите до мягкости. В миске взбейте 3 яйца с 100 мл сливок, солью, перцем и щепоткой мускатного ореха. На готовую основу выложите начинку, залейте яичной смесью, посыпьте сыром. Выпекайте 25–30 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть — и наслаждайтесь!

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!