22 августа 2025 в 14:00

Сливовый пирог — забираем из лета в осень! Вкуснятина на песочном тесте

Сливовый пирог — забираем из лета в осень! Вкуснятина на песочном тесте! Идеальный способ сохранить вкус лета! Нежное, тающее во рту тесто и сочные сливы с приятной кислинкой создают неповторимую гармонию. Этот пирог станет звездой любого чаепития и напомнит о тёплых днях даже холодной зимой.

Ингредиенты

  • Сливы — 500 г
  • Мука — 200 г
  • Яйцо — 3 шт.
  • Сахар — 150 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка

Приготовление

  1. Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром и ванильным сахаром до легкой пены, добавьте яйца по одному, продолжая взбивать. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и щепоткой соли, аккуратно перемешайте до однородного теста. Форму для выпечки застелите пергаментом и выложите тесто, разровняйте ложкой.
  2. Сливы разрежьте на половинки, удалите косточки и плотно выложите сверху на тесто срезом вверх. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки. Дайте пирогу немного остыть в форме, затем посыпьте сахарной пудрой с корицей.

Ранее мы готовили шоколадный манник — круче, чем в кофейне! Мешаем за 7 минут — и в духовку.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
