Сливовый пирог — забираем из лета в осень! Вкуснятина на песочном тесте! Идеальный способ сохранить вкус лета! Нежное, тающее во рту тесто и сочные сливы с приятной кислинкой создают неповторимую гармонию. Этот пирог станет звездой любого чаепития и напомнит о тёплых днях даже холодной зимой.
Ингредиенты
- Сливы — 500 г
- Мука — 200 г
- Яйцо — 3 шт.
- Сахар — 150 г
- Масло сливочное — 100 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Соль — щепотка
Приготовление
- Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром и ванильным сахаром до легкой пены, добавьте яйца по одному, продолжая взбивать. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и щепоткой соли, аккуратно перемешайте до однородного теста. Форму для выпечки застелите пергаментом и выложите тесто, разровняйте ложкой.
- Сливы разрежьте на половинки, удалите косточки и плотно выложите сверху на тесто срезом вверх. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки. Дайте пирогу немного остыть в форме, затем посыпьте сахарной пудрой с корицей.
