Сливовый пирог — забираем из лета в осень! Вкуснятина на песочном тесте! Идеальный способ сохранить вкус лета! Нежное, тающее во рту тесто и сочные сливы с приятной кислинкой создают неповторимую гармонию. Этот пирог станет звездой любого чаепития и напомнит о тёплых днях даже холодной зимой.

Ингредиенты

Сливы — 500 г

Мука — 200 г

Яйцо — 3 шт.

Сахар — 150 г

Масло сливочное — 100 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Приготовление

Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром и ванильным сахаром до легкой пены, добавьте яйца по одному, продолжая взбивать. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и щепоткой соли, аккуратно перемешайте до однородного теста. Форму для выпечки застелите пергаментом и выложите тесто, разровняйте ложкой. Сливы разрежьте на половинки, удалите косточки и плотно выложите сверху на тесто срезом вверх. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки. Дайте пирогу немного остыть в форме, затем посыпьте сахарной пудрой с корицей.

