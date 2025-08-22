Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 13:00

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Острый соус «Мексикано» — хит для зимних обедов! Простая заготовка из слив! Этот пикантный соус с насыщенным вкусом и приятной остринкой станет идеальной добавкой к мясу, пасте или просто к свежему хлебу. Готовится из простых ингредиентов, а результат превосходит все ожидания! Закрывайте больше — до весны не дотянется!

Ингредиенты

  • Слива — 2 кг
  • Перец сладкий — 1 кг
  • Перец горький — 6-8 шт.
  • Чеснок — 5 головок
  • Томатная паста — 500 г
  • Сахар — 400 г
  • Масло подсолнечное — 150 мл
  • Уксус 9% — 150 мл
  • Соль — 3 ст. л.

Приготовление

  1. Сливы промойте, удалите косточки и пропустите через мясорубку вместе с очищенным сладким перцем. Переложите массу в толстостенную кастрюлю, доведите до кипения и варите на медленном огне 30 минут, периодически помешивая. Очистите чеснок и горький перец, пропустите их через мясорубку или измельчите блендером.
  2. Добавьте к сливовой массе чеснок, горький перец, томатную пасту, сахар, соль и подсолнечное масло. Тщательно перемешайте и варите еще 20 минут. Влейте уксус, доведите до кипения и сразу снимите с огня. Горячий соус разлейте по стерильным банкам и закатайте крышками. Укутайте одеялом до полного остывания.

Ранее мы делились рецептом вкуснейшей заготовки на зиму. Бабушка называла эту закатку «Солянка»!

сливы
кетчуп
соус
закатки
закрутки
домашние заготовки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
