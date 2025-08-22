Острый соус «Мексикано» — хит для зимних обедов! Простая заготовка из слив! Этот пикантный соус с насыщенным вкусом и приятной остринкой станет идеальной добавкой к мясу, пасте или просто к свежему хлебу. Готовится из простых ингредиентов, а результат превосходит все ожидания! Закрывайте больше — до весны не дотянется!

Ингредиенты

Слива — 2 кг

Перец сладкий — 1 кг

Перец горький — 6-8 шт.

Чеснок — 5 головок

Томатная паста — 500 г

Сахар — 400 г

Масло подсолнечное — 150 мл

Уксус 9% — 150 мл

Соль — 3 ст. л.

Приготовление

Сливы промойте, удалите косточки и пропустите через мясорубку вместе с очищенным сладким перцем. Переложите массу в толстостенную кастрюлю, доведите до кипения и варите на медленном огне 30 минут, периодически помешивая. Очистите чеснок и горький перец, пропустите их через мясорубку или измельчите блендером. Добавьте к сливовой массе чеснок, горький перец, томатную пасту, сахар, соль и подсолнечное масло. Тщательно перемешайте и варите еще 20 минут. Влейте уксус, доведите до кипения и сразу снимите с огня. Горячий соус разлейте по стерильным банкам и закатайте крышками. Укутайте одеялом до полного остывания.

