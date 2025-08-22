Жареная курица по-японски — хрустящая и ароматная! Маринад с имбирем

Жареная курица по-японски — хрустящая и ароматная! Это блюдо поразит вас сочетанием нежности курицы, пикантности имбиря и хрустящей корочки. Идеально к рису или овощам — как в лучших азиатских ресторанах!

Ингредиенты

Куриное бедро — 400 г

Имбирь — 50 г (тёртый)

Чеснок — 3 зубчика (тёртый)

Соевый соус — 3 ст.л.

Рисовый уксус — 1 ст.л.

Кукурузный крахмал — для обваливания

Масло растительное — для жарки

Лимонный сок, кунжут и вареный рис — для подачи

Приготовление

Нарежьте курицу длинными кусочками, замаринуйте в смеси тертого имбиря, давленного чеснока, соевого соуса и уксуса на 30 минут. Обваляйте каждый кусочек в крахмале и обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки. Подавайте с лимонным соком, кунжутом и рисом.

