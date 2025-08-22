Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Жареная курица по-японски — хрустящая и ароматная! Маринад с имбирем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жареная курица по-японски — хрустящая и ароматная! Это блюдо поразит вас сочетанием нежности курицы, пикантности имбиря и хрустящей корочки. Идеально к рису или овощам — как в лучших азиатских ресторанах!

Ингредиенты

  • Куриное бедро — 400 г
  • Имбирь — 50 г (тёртый)
  • Чеснок — 3 зубчика (тёртый)
  • Соевый соус — 3 ст.л.
  • Рисовый уксус — 1 ст.л.
  • Кукурузный крахмал — для обваливания
  • Масло растительное — для жарки
  • Лимонный сок, кунжут и вареный рис — для подачи

Приготовление

  1. Нарежьте курицу длинными кусочками, замаринуйте в смеси тертого имбиря, давленного чеснока, соевого соуса и уксуса на 30 минут. Обваляйте каждый кусочек в крахмале и обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки.
  2. Подавайте с лимонным соком, кунжутом и рисом.

Ранее мы готовили вкусную курицу по-венгерски! Идеально к пюре, рису и макаронам.

курица
соевый соус
простой рецепт
мясо
Ольга Шмырева
О. Шмырева
