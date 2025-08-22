Готовим «Фантазию» — эта вкуснота точно оправдывает свое название

Салат «Фантазия» — это легкое и в то же время сытное блюдо с интересным сочетанием текстур и вкусов. Нежная курица, хрустящие сухарики и ароматный пармезан создают гармоничную композицию. Такой салат станет украшением любого стола и понравится даже самым взыскательным гурманам.

Для приготовления нарежьте кубиками 300 г отварной куриной грудки. Добавьте 2 средних помидора, нарезанных дольками, и горсть рваных листьев салата. Посыпьте 50 г тертого пармезана и мелко рубленым укропом. За 5 минут до подачи добавьте 100 г домашних сухариков из белого батона. Заправьте 3–4 ст. л. майонеза, посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте.

Салат получается свежим благодаря овощам, с приятной хрустящей ноткой от сухариков и насыщенным вкусом пармезана. Нежная курица делает блюдо сытным, а майонезная заправка объединяет все компоненты.

