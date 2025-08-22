Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 16:41

Готовим «Фантазию» — эта вкуснота точно оправдывает свое название

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Фантазия» — это легкое и в то же время сытное блюдо с интересным сочетанием текстур и вкусов. Нежная курица, хрустящие сухарики и ароматный пармезан создают гармоничную композицию. Такой салат станет украшением любого стола и понравится даже самым взыскательным гурманам.

Для приготовления нарежьте кубиками 300 г отварной куриной грудки. Добавьте 2 средних помидора, нарезанных дольками, и горсть рваных листьев салата. Посыпьте 50 г тертого пармезана и мелко рубленым укропом. За 5 минут до подачи добавьте 100 г домашних сухариков из белого батона. Заправьте 3–4 ст. л. майонеза, посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте.

Салат получается свежим благодаря овощам, с приятной хрустящей ноткой от сухариков и насыщенным вкусом пармезана. Нежная курица делает блюдо сытным, а майонезная заправка объединяет все компоненты.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

еда
салаты
рецепты
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина дал девушке пощечину за отказ познакомиться
Российский дрон передумал атаковать ВСУ после неожиданного послания
«Надо остановиться сегодня»: Лукашенко обратился к украинским властям
«Гнилая демократия»: Запад уличили в экспорте свободы с привкусом крови
В Польше раскрыли, как собираются помочь бойцам ВСУ
Экстрадиция украинца по делу о «Северных потоках» может затянуться
Появилось фото ответа Трампа на письмо об ударе по нефтепроводу «Дружба»
В Госдуме раскритиковали сокращение изучения английского языка в школах
В российском регионе жители объявили войну собачнице с десятком лабрадоров
Эксперт объяснил, что обязательно надо сделать для закрытия дачного сезона
Штурмовик намекнул, чего больше всего боятся солдаты ВСУ
Трамп не захотел присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Почему идеальный дом — это тот, где технику не слышно
Трамп отреагировал на обыски у его экс-помощника
«Мягкая сила»: как нейтральные цвета и простые формы делают нас увереннее
«Это ненормально»: москвичей предупредили о похолодании в конце августа
Терапевт рассказал, как замедлить развитие болезни Альцгеймера
Раскрыто число находящихся в России украинских военнопленных
Востоковед раскрыл, когда КНР сможет выступить гарантом безопасности Киева
Политолог оценил вероятность вторжения США в Венесуэлу
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.