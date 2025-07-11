Врач раскрыл, как спасти грудных детей от перегрева в жару Невролог Кузьмин: в жару грудных детей нужно распеленать для охлаждения

Грудных детей необходимо распеленать в жаркую погоду, чтобы их тело могло охладиться естественным образом, заявил NEWS.ru врач-невролог Видновской клинической больницы Дмитрий Кузьмин. По его словам, особенно это важно для малышей до трех месяцев, у которых система терморегуляции еще не сформирована.

У детей в возрасте до трех месяцев терморегуляция еще несовершенна. По этой причине их можно быстро перегреть. При прогулках важно, чтобы младенец не попадал под прямые лучи солнца, а дома родители должны следить, чтобы ребенок не был укутан и не перегревался. В жару взрослым важно применять меры охлаждения малыша — давать жидкости, можно положить охлаждающий контейнер под матрасик. Полезно распеленать ребенка, чтобы дать подышать всему телу, поскольку терморегуляция осуществляется за счет всех кожных покровов, — пояснил Кузьмин.

Он отметил, что прогулки в жару допустимы только в утренние или вечерние часы, когда солнце менее активно. Также врач подчеркнул, что в жаркую погоду ни в коем случае нельзя оставлять детей одних в салоне автомобиля.

Чтобы избежать перегрева младенцев, в жаркие дни гулять с малышом следует лишь до девяти утра или после шести вечера. С маленькими детьми следует быть очень осторожными и при перевозке в транспорте — ребенок в машине может сильно перегреться. Ни в коем случае нельзя оставлять детей даже ненадолго в салоне автомобиля, — отметил Кузьмин.

Он добавил, что первые симптомы теплового удара — вялость, слабость, тошнота. В таких случаях, по его словам, важно ограничить физическую активность ребенка, смочить ткань и приложить к его голове.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин заявил, что защититься от смертельного теплового удара можно, если пить воду только комнатной температуры. По его словам, также нужно избегать перегрева на солнце и помнить об опасности для пожилых, принимающих мочегонные.