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11 июля 2025 в 04:20

Названы продукты, которыми легче всего отравиться в жару

Терапевт Волгина: в жару легче всего отравиться сладостями и молоком

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В жаркую погоду легче всего отравиться выпечкой с кремом и молоком, заявила NEWS.ru доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина. По ее словам, при нарушении условий хранения в этих продуктах активно размножаются бактерии — стрептококки и сальмонеллы.

В жаркую погоду очень часто причиной отравления становятся торты и пирожные с кремом. Сладкая масса с добавлением молочных продуктов и яиц, особенно если на каком-то из этапов нарушены условия хранения, — идеальная почва для размножения бактерий, в частности сальмонелл. Причиной отравлений становятся также молочные продукты — в них при неправильном хранении в жару могут активно размножаться, например, стрептококки, — сказала Волгина.

Она отметила, что еще одной причиной отравлений становятся мясные изделия. По словам Волгиной, обычно это происходит из-за недостаточной термической обработки, в результате чего начинается процесс гниения. Терапевт подчеркнула, что в жару сроки хранения продуктов сокращаются, а условия должны быть более жесткими.

Несмотря на разницу типов бактерий, вызывающих отравление, симптомы обычно похожи: повышение температуры тела, сильная общая слабость, озноб, тошнота, сильная рвота, частый жидкий стул и боли в животе. В таких случаях незамедлительно требуется медицинская помощь, нередко — госпитализация в инфекционное отделение, — добавила Волгина.

До приезда врача она рекомендовала промыть желудок, увеличить потребление жидкости и принять сорбенты. Терапевт добавила, что отравившиеся пациенты могут быть источником инфекции для окружающих, особенно для детей и пожилых людей, поэтому важно соблюдать правила личной гигиены.

Ранее стало известно, что более 300 человек пострадали из-за массового отравления водой в Дагестане. По данным регионального Минздрава, среди них 294 ребенка.

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