23 августа 2025 в 14:20

В Нидерландах потребовали от ЕС принять одно важное решение

Нидерландская партия PVV потребовала прекратить расширение ЕС

Нидерландская правая Партия свободы (PVV) под руководством Герта Вилдерса требует немедленного и бессрочного прекращения переговоров о вступлении в Евросоюз со всеми государствами-кандидатами, включая Турцию, говорится в предвыборной программе партии. В документе содержится принципиальная позиция PVV против любого дальнейшего расширения ЕС.

Мы выступаем против дальнейшего расширения ЕС. Переговоры о вступлении с Турцией и всеми другими странами-кандидатами на членство должны быть немедленно и окончательно прекращены, — говорится в программе.

Ранее бывший премьер-министр Италии и экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что представления о геополитическом влиянии Евросоюза оказались иллюзорными. По его словам, переломным моментом стало избрание Дональда Трампа президентом США, что кардинально изменило мировую расстановку сил. ЕС играет второстепенную роль в ключевых международных вопросах, таких как урегулирование кризиса на Украине и иранская ядерная программа, добавил он.

