05 сентября 2025 в 18:20

Первая помощь при травмах: от царапин до укусов животных

Первая помощь при ранах: как правильно обрабатывать Первая помощь при ранах: как правильно обрабатывать Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ссадина на коленке, глубокая заноза, внезапный укус осы или собаки — с бытовыми травмами сталкивается каждый. От того, насколько грамотно и быстро будет оказана первая помощь, зависит не только скорость заживления, но и порой наше здоровье в целом. Паника в такой ситуации — плохой советчик. Гораздо эффективнее заранее вооружиться инструкциями, которые помогут действовать четко и уверенно. Умение правильно провести обработку ссадин и ран — это базовый навык, который может предотвратить инфицирование и ускорить восстановление тканей. В этом материале мы разберем пошаговые алгоритмы действий для самых распространенных травм и четко определим, когда домашних мер недостаточно и требуется помощь специалиста.

Обработка ссадин, царапин и небольших порезов

Несерьезные, на первый взгляд, повреждения кожи — это открытые ворота для инфекции. Правильная обработка ссадин начинается с чистых рук: вымойте их с мылом или обработайте антисептиком.

Основные этапы обработки царапин и ссадин выглядят следующим образом.

  • Промойте рану. Лучше всего использовать большое количество прохладной проточной воды. Это механически удалит частички грязи, пыли и микроорганизмы.

  • Чем обработать рану? Первым делом надо ее очистить с помощью антисептических средств. Для промывания подходит раствор хлоргексидина или мирамистина — они эффективны, не щиплют и не замедляют заживление. Перекись водорода (3%) также можно использовать, но стоит помнить, что она может немного повреждать молодые клетки кожи.

  • Аккуратно промокните область вокруг раны стерильным марлевым тампоном (не ватой, ворсинки могут остаться внутри).

  • Чем обработать рану для быстрого заживления? Нанесите специальную заживляющую мазь, содержащую, например, декспантенол. Йодом и зеленкой следует обрабатывать только кожу вокруг раны, чтобы не вызвать ожог тканей.

  • Наложите стерильную повязку. Обработка маленьких царапин будет самой простой. Их можно оставить открытыми, но ссадины на местах трения (например, на колене) лучше защитить от повторного загрязнения.

Главное правило обработки раны — не стремиться заклеить ее пластырем с мазью на несколько дней. Рана должна «дышать». Повязку следует менять 1-2 раза в день, пока не образуется защитная корочка.

Как обрабатывать ссадины Как обрабатывать ссадины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как безопасно удалить занозу: три рабочих способа

Заноза, оставленная без внимания, может вызвать нагноение и даже стать причиной столбняка, если вы не привиты. Перед любой процедурой инструменты (пинцет, иглу) необходимо продезинфицировать спиртом или прокалить над огнем. Как удалять инородные тела?

  • С помощью пинцета. Идеален для заноз, торчащих над поверхностью кожи. Захватите кончик занозы как можно ближе к коже и аккуратно вытяните ее по тому же пути, по которому она вошла. Не давите слишком сильно, чтобы не сломать ее.

  • С помощью иглы. Если кончик обломался или заноза сидит глубоко, нужно аккуратно раскрыть кожу над ней стерильной иголкой. Делайте это под хорошим освещением. После того как кончик появится, извлеките его пинцетом.

  • С помощью ихтиоловой мази. Этот метод подходит для множественных мелких заноз (например, от стекловаты) или если инородное тело сидит очень глубоко. Нанесите на место толстый слой ихтиоловой мази, заклейте пластырем и оставьте на 6–12 часов. Мазь вытянет занозу на поверхность, и ее будет легко удалить.

После извлечения обязательно проведите тщательную обработку ссадины, оставшейся после занозы: промойте хлоргексидином и наложите чистую повязку.

Первая помощь при укусе пчелы или осы: что делать, если нет аллергии

Если у пострадавшего нет известной аллергии на укусы перепончатокрылых, алгоритм действий прост.

  • Немедленно удалите жало (если оно осталось). Сделать это нужно как можно скорее, так как ядовитый мешочек продолжает сокращаться. Не пытайтесь схватить его пальцами — так вы впрыснете больше яда. Используйте край ногтя или пинцет, поддев жало у самого основания.

  • Промойте место укуса с мылом или антисептиком.

  • Приложите холод (лед, завернутый в ткань, бутылку с холодной водой) на 10–15 минут. Это уменьшит отек и боль.

  • Нанесите противоаллергическую мазь (например, с антигистаминным компонентом) для снятия зуда и местной реакции.

  • Дайте пострадавшему таблетку антигистаминного средства общего действия, даже если аллергии нет. Это поможет организму справиться с реакцией на яд.

Что делать, если укусила пчела Что делать, если укусила пчела Фото: Shutterstock/FOTODOM

Важно помнить: если укус находится в области рта, горла или языка, либо если у человека начинаются проблемы с дыханием, головокружение, сыпь по всему телу — это признаки анафилаксии, нужно немедленно вызвать скорую помощь.

Укусило животное: алгоритм действий, который спасет жизнь

Как проводить обработку ран и ссадин, если пострадавшего укусило животное? Есть несколько важных нюансов, которые следует учесть. Укусы животных (как домашних, так и диких) опасны не только ранами, но и высоким риском инфицирования и заражения бешенством — смертельным вирусным заболеванием.

  • Немедленно и тщательно промойте рану. В течение как минимум 15 минут обильно промывайте место укуса под струей воды с большим количеством мыла (лучше хозяйственного). Мыльный раствор эффективно разрушает вирус бешенства.

  • Обработайте рану. После промывания края раны нужно обработать антисептиком — спиртом, йодом, раствором бриллиантового зеленого. Важно: Не заливайте антисептик глубоко в саму рану, это может усилить повреждение тканей.

  • Наложите стерильную повязку. Не давящую, просто для защиты от грязи.

  • Немедленно обратитесь в травмпункт. Это правило обработки ран от животных работает без исключений. Врач оценит риски и назначит курс антирабической вакцины (прививки от бешенства).

От того, насколько правильно будут соблюдены правила обработки открытой раны после укуса, зависит эффективность дальнейшего лечения.

Как понять, что нужно обращаться к врачу Как понять, что нужно обращаться к врачу Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тревожные признаки: когда нужно срочно ехать в травмпункт

Даже небольшая травма может стать поводом для визита к врачу. Не откладывайте обращение за медицинской помощью, если наблюдаете опасные симптомы! Помните, что в больнице четко знают правила обработки ран, а также помогут в сложных случаях. Обязательно обращайте внимание на симптомы, которые мы перечислили ниже!

  • Кровотечение пульсирующее, ярко-алой кровью, и его не удается остановить в течение 10–15 минут.

  • Рана глубокая, зияющая, с рваными краями, или вы подозреваете повреждение кости, сухожилий (например, не можете пошевелить пальцем).

  • Рана расположена на лице, шее, в области суставов.

  • Признаки инфицирования: рана покраснела, опухла, стала горячей на ощупь, появилась пульсирующая боль, гнойные выделения или красные полосы, расходящиеся от раны (лимфангит), поднялась температура тела.

  • У пострадавшего нет прививки от столбняка, а рана глубокая или загрязненная землей. Столбняк — смертельно опасное заболевание.

  • Укус нанесен диким или неизвестным животным, либо домашним, но с подозрительным поведением.

  • В ране осталось инородное тело, которое не удается извлечь.

  • У пострадавшего диагностирован диабет или другие заболевания, влияющие на заживление ран и иммунитет.

Нужно ли промывать раны? Нужно ли промывать раны? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Частые мифы и полезные факты

  • Миф: йод или перекись всегда лучше. Факт: сильные антисептики раздражают ткани и при частом применении могут замедлить заживление; при обычных мелких травмах достаточно промывания и защитной мази.

  • Миф: если нет боли — значит нет инфекции. Факт: у людей с сахарным диабетом или ослабленным иммунитетом симптомы могут быть стерты — наблюдайте за покраснением и температурой.

  • Интересный факт: бешенство почти всегда смертельно после появления симптомов, но предотвращается при своевременной постконтактной профилактике; от бешенства ежегодно умирают десятки тысяч людей, поэтому риск после укуса оценивать и устранять обязательно.

Знание основных правил обработки ран и четкое понимание, когда самолечение недопустимо, — это ответственность каждого, кто заботится о своем здоровье и благополучии близких. В сомнительных случаях всегда выбирайте визит к специалисту.

Анастасия Фомина
А. Фомина
