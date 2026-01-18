Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 13:46

Зарубин анонсировал международные контакты Путина

Зарубин: на следующей неделе Путин проведет международные контакты

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе проведет ряд международных контактов, сообщил в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Кроме того, в расписании главы государства запланированы совещание с постоянными членами Совбеза и мероприятия, приуроченные ко Дню российского студенчества.

В графике президента на неделю — международные контакты, совещание с постоянными членами Совета безопасности, с кабинетом министров, — рассказал Зарубин.

Ранее журналист поделился уникальными кадрами общения Путина с участником акции «Елка желаний». Президент позвонил семилетнему Игорю Степаненко, который вместе с семьей пожелал посетить Музей Мирового океана в Калининграде — и ему это удалось. Однако во время беседы связь оборвалась. Технические службы оперативно восстановили соединение, позволив президенту и ребенку продолжить диалог.

До этого посол России в Ашхабаде Иван Волынкин сообщил, что Путин примет участие в заседании Совета глав стран СНГ 9 октября в Туркмении. Он добавил, что республику также посетит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Владимир Путин
контакты
Павел Зарубин
переговоры
