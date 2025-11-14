Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 17:53

Канцлер Германии раскрыл, что требовал от Зеленского

Мерц подтвердил, что говорил с Зеленским о притоке молодых украинцев в ФРГ

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/Global Look Press
В Германию продолжается массовый приток молодых мужчин с Украины в возрасте от 18 до 24 лет, заявил канцлер Фридрих Мерц. Он подтвердил информацию немецких СМИ, что в ходе переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским просил его принять меры для ограничения выезда этой категории граждан. Трансляция его выступления шла на YouTube-канале APT.

Значительная часть тех, кто сейчас прибывает с Украины, — молодые мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, поскольку военная служба на Украине начинается лишь с 25 лет. Я попросил его побеспокоиться о том, чтобы эти молодые мужчины оставались в стране, так как нужны ей, — сказал Мерц.

Помимо вопроса мобилизации, в ходе диалога также поднималась тема противодействия коррупции. Мерц сообщил, что заявил о необходимости проведения проверки и усиления соответствующих государственных структур на Украине.

Ранее газета Die Welt сообщала, что Мерц призвал Зеленского принять меры относительно того, что молодые украинцы не хотят служить в своей стране, вместо этого выезжая в ФРГ. Также отмечалось, что правительство Германии подтвердило планы по отмене социальных пособий для отдельных категорий украинских беженцев.

