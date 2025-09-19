Суп из перловки с грибами — старинный рецепт на новый лад: ароматное блюдо для уютного вечера

Этот густой суп, пришедший из польской и белорусской кухни, снова завоевывает популярность. Секрет его вкуса — перловая крупа, которая делает бульон бархатистым, и грибы, наполняющие блюдо насыщенным лесным ароматом. Готовится он просто, а результат — как в лучших традициях домашней кухни.
Ингредиенты
- Перловая крупа — 250 г (1 стакан)
- Сушеные белые грибы — 30 г (5–6 шт.)
- Свежие грибы (шампиньоны или вешенки) — 300 г
- Овощной бульон или вода — 3 л
- Картофель — 4 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Лук репчатый — 1 крупная головка
- Сельдерей (черешковый) — 3 стебля
- Укроп свежий — 1 пучок
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Перец черный горошком — 6 шт.
- Перец душистый — 4 шт.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Соль морская — по вкусу
Пошаговый рецепт
Шаг 1. Подготовка крупы и грибов
Залейте перловку холодной водой (1:3) и оставьте минимум на 4 часа. Так она быстрее сварится и сохранит полезные вещества.
Сушеные грибы залейте 500 мл кипятка и накройте крышкой. Дайте настояться 4–6 часов или оставьте на ночь.
Шаг 2. Нарезка овощей и грибов
Лук нарежьте кубиками, морковь и сельдерей — соломкой, картофель — брусочками.
Свежие грибы порежьте пластинами, сушеные — промойте и измельчите. Настой от грибов сохраните — он пригодится для бульона.
Шаг 3. Обжарка основы
В кастрюле разогрейте масло. Обжарьте лук до золотистости (около 4 минут).
Добавьте морковь и сельдерей, тушите 3 минуты.
Выложите все грибы и готовьте 5–7 минут до появления румянца и яркого аромата.
Шаг 4. Варка супа
К овощам добавьте перловку и картофель. Залейте овощным бульоном и грибным настоем (жидкости должно быть в 2 раза больше, чем твердых ингредиентов).
Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 40 минут под крышкой. Добавьте специи и продолжайте готовить еще 10 минут.
Выключите плиту и оставьте суп настояться 15–20 минут.
Шаг 5. Подача
Удалите лавровый лист и перец. Разлейте суп по тарелкам, посыпьте свежим укропом и подайте со сметаной. Идеальное дополнение — ржаной хлеб с чесноком.
