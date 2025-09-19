Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 09:00

Суп из перловки с грибами — старинный рецепт на новый лад: ароматное блюдо для уютного вечера

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот густой суп, пришедший из польской и белорусской кухни, снова завоевывает популярность. Секрет его вкуса — перловая крупа, которая делает бульон бархатистым, и грибы, наполняющие блюдо насыщенным лесным ароматом. Готовится он просто, а результат — как в лучших традициях домашней кухни.

Ингредиенты

  • Перловая крупа — 250 г (1 стакан)
  • Сушеные белые грибы — 30 г (5–6 шт.)
  • Свежие грибы (шампиньоны или вешенки) — 300 г
  • Овощной бульон или вода — 3 л
  • Картофель — 4 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 крупная головка
  • Сельдерей (черешковый) — 3 стебля
  • Укроп свежий — 1 пучок
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Перец черный горошком — 6 шт.
  • Перец душистый — 4 шт.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Соль морская — по вкусу

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка крупы и грибов

Залейте перловку холодной водой (1:3) и оставьте минимум на 4 часа. Так она быстрее сварится и сохранит полезные вещества.

Сушеные грибы залейте 500 мл кипятка и накройте крышкой. Дайте настояться 4–6 часов или оставьте на ночь.

Шаг 2. Нарезка овощей и грибов

Лук нарежьте кубиками, морковь и сельдерей — соломкой, картофель — брусочками.

Свежие грибы порежьте пластинами, сушеные — промойте и измельчите. Настой от грибов сохраните — он пригодится для бульона.

Шаг 3. Обжарка основы

В кастрюле разогрейте масло. Обжарьте лук до золотистости (около 4 минут).

Добавьте морковь и сельдерей, тушите 3 минуты.

Выложите все грибы и готовьте 5–7 минут до появления румянца и яркого аромата.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шаг 4. Варка супа

К овощам добавьте перловку и картофель. Залейте овощным бульоном и грибным настоем (жидкости должно быть в 2 раза больше, чем твердых ингредиентов).

Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 40 минут под крышкой. Добавьте специи и продолжайте готовить еще 10 минут.

Выключите плиту и оставьте суп настояться 15–20 минут.

Шаг 5. Подача

Удалите лавровый лист и перец. Разлейте суп по тарелкам, посыпьте свежим укропом и подайте со сметаной. Идеальное дополнение — ржаной хлеб с чесноком.

Ранее сообщалось, что, когда выпечка остаётся плоской, а булочки тяжёлыми, виноваты не только рецепты. Малейшие промахи в работе с тестом могут перечеркнуть все старания.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работающие из дома россияне ощущают себя счастливее
Свекла для похудения: раскрываем осенний секрет стройности
Трамп хочет пригласить Карла III в США
Двух жителей Запорожья осудили за шпионаж в пользу Украины
Ростех передал Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД»
В российских аэропортах массово задерживаются рейсы
Гладков сообщил о печальных последствиях атак ВСУ на Белгородскую область
Слуцкий рассказал Путину о «Хилокском гетто» в Новосибирске
Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили обвинение в терроризме
Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения
Кадыров раскрыл смысл слов о «пехотинце Путина»
Стало известно, как россияне предпочитают использовать ИИ
Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма
Россияне могут лишиться популярных авто из Китая и Японии
Военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Японии
ВСУ потеряли взвод бойцов на Сумском направлении
Один из российских городов «ушел под воду» из-за ливней
Убитого на фестивале Burning Man россиянина кремировали в США
Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки
Верующим напомнили, какую важную дату православные отмечают 19 сентября
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В Госдуме поддержали переименование трех городов России
Власть

В Госдуме поддержали переименование трех городов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.