Суп из перловки с грибами — старинный рецепт на новый лад: ароматное блюдо для уютного вечера

Этот густой суп, пришедший из польской и белорусской кухни, снова завоевывает популярность. Секрет его вкуса — перловая крупа, которая делает бульон бархатистым, и грибы, наполняющие блюдо насыщенным лесным ароматом. Готовится он просто, а результат — как в лучших традициях домашней кухни.

Ингредиенты

Перловая крупа — 250 г (1 стакан)

Сушеные белые грибы — 30 г (5–6 шт.)

Свежие грибы (шампиньоны или вешенки) — 300 г

Овощной бульон или вода — 3 л

Картофель — 4 шт.

Морковь — 2 шт.

Лук репчатый — 1 крупная головка

Сельдерей (черешковый) — 3 стебля

Укроп свежий — 1 пучок

Оливковое масло — 3 ст. л.

Перец черный горошком — 6 шт.

Перец душистый — 4 шт.

Лавровый лист — 2 шт.

Соль морская — по вкусу

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка крупы и грибов

Залейте перловку холодной водой (1:3) и оставьте минимум на 4 часа. Так она быстрее сварится и сохранит полезные вещества.

Сушеные грибы залейте 500 мл кипятка и накройте крышкой. Дайте настояться 4–6 часов или оставьте на ночь.

Шаг 2. Нарезка овощей и грибов

Лук нарежьте кубиками, морковь и сельдерей — соломкой, картофель — брусочками.

Свежие грибы порежьте пластинами, сушеные — промойте и измельчите. Настой от грибов сохраните — он пригодится для бульона.

Шаг 3. Обжарка основы

В кастрюле разогрейте масло. Обжарьте лук до золотистости (около 4 минут).

Добавьте морковь и сельдерей, тушите 3 минуты.

Выложите все грибы и готовьте 5–7 минут до появления румянца и яркого аромата.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шаг 4. Варка супа

К овощам добавьте перловку и картофель. Залейте овощным бульоном и грибным настоем (жидкости должно быть в 2 раза больше, чем твердых ингредиентов).

Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 40 минут под крышкой. Добавьте специи и продолжайте готовить еще 10 минут.

Выключите плиту и оставьте суп настояться 15–20 минут.

Шаг 5. Подача

Удалите лавровый лист и перец. Разлейте суп по тарелкам, посыпьте свежим укропом и подайте со сметаной. Идеальное дополнение — ржаной хлеб с чесноком.

