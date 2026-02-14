Бойцы ВС России нашли схему позиций ВСУ и ударили по ним РИА Новости: под Красноармейском военные РФ нашли карты дислокации ВСУ

Бойцы ВС России на Красноармейском направлении обнаружили карты дислокации подразделений ВСУ, списки личного состава и документы, рассказал РИА Новости командир отделения эвакуационной группы 120-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Кирьян. По его словам, по этим позициям нанесли огневой удар.

При осмотре обнаружили личные документы, списки военнослужащих, а также данные по их позициям и районам дислокации. <...> После чего по указанным позициям был нанесен огневой удар, — сообщил Кирьян.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил, что украинские военные оставили города Славянск и Краматорск в Донецкой области. Он утверждает, что отступление произошло из-за распространившихся слухов о готовящемся наступлении российских войск. Официального подтверждения этой информации от Министерства обороны России не поступало.

До этого сообщалось, что украинское командование перебросило в Сумскую область бригаду, растерявшую все реактивные системы залпового огня HIMARS. По словам источника в российских силовых структурах, речь идет о переформированной 27-й артиллерийской бригаде ВСУ.