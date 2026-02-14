Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 12:34

Бойцы ВС России нашли схему позиций ВСУ и ударили по ним

РИА Новости: под Красноармейском военные РФ нашли карты дислокации ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бойцы ВС России на Красноармейском направлении обнаружили карты дислокации подразделений ВСУ, списки личного состава и документы, рассказал РИА Новости командир отделения эвакуационной группы 120-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Кирьян. По его словам, по этим позициям нанесли огневой удар.

При осмотре обнаружили личные документы, списки военнослужащих, а также данные по их позициям и районам дислокации. <...> После чего по указанным позициям был нанесен огневой удар, — сообщил Кирьян.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил, что украинские военные оставили города Славянск и Краматорск в Донецкой области. Он утверждает, что отступление произошло из-за распространившихся слухов о готовящемся наступлении российских войск. Официального подтверждения этой информации от Министерства обороны России не поступало.

До этого сообщалось, что украинское командование перебросило в Сумскую область бригаду, растерявшую все реактивные системы залпового огня HIMARS. По словам источника в российских силовых структурах, речь идет о переформированной 27-й артиллерийской бригаде ВСУ.

ВСУ
ВС РФ
карты
позиции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выложился весь»: фигуристка оценила выступление Гуменника на Олимпиаде
Ракетный удар по Белгороду: новости 14 февраля, блэкаут, сколько жертв
Рябков раскрыл, какое право народа замалчивают на Западе
Массовое ДТП «остановило» МКАД
В России могут начать следить за детскими сим-картами
Крыша жилого дома частично обрушилась под тяжестью снега в Тверской области
Российская армия разнесла центральную артиллерийскую базу вооружения ВСУ
Бойцы ВС России нашли схему позиций ВСУ и ударили по ним
«Можно убить»: Алферова откровенно высказалась о разводе с Бероевым
Вассерман объяснил, кому выгодно затягивание кризиса на Украине
США продолжат накачивать Украину оружием в рамках PURL
Украинскую делегацию заметили на границе Польши и Калининградской области
Почему не работает Telegram сегодня, 14 февраля: замедление, разблокировка
«Плохая новость»: Рубио высказался о ходе переговоров по Украине
«Я все испортил»: Малинин раскрыл причины громкого провала на Олимпиаде
«Мог бы быть в тройке»: в Кремле оценили выступление Гуменника на Олимпиаде
«Оттепель закончилась, теперь держитесь!» Морозы до –20 в Москве, прогноз
Рубио увидел прогресс в переговорах по Украине
«Выжить в Сумах»: Аид о 19-летних разведчиках, наемниках и настоящих героях
Облил бензином и поджег: почему ревность заставляет убивать?
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.