Петербургские приставы взыскали со злостного алиментщика 800 тысяч рублей В Петербурге приставы взыскали 800 тысяч рублей с должника в пользу его детей

В Санкт-Петербурге судебные приставы взыскали 800 тысяч рублей с 40-летнего мужчины, скрывающегося от уплаты алиментов, пишет Gazeta.SPb со ссылкой на ГУ ФССП России. Сумму направили в пользу двоих его детей, находящихся на попечении у государства.

Гражданин Республики Молдова долгое время игнорировал решение суда о ежемесячной выплате почти 20 тысяч рублей на содержание несовершеннолетних. В связи с этим приставы ограничили ему выезд за пределы РФ. Попытка посетить родственников в Молдавии обернулась для должника отказом на границе. Это и заставило его немедленно обратиться в службу судебных приставов.

Так мужчину удалось привлечь к административной ответственности за неуплату алиментов и доставить в мировой суд. Ему назначили наказание в виде 30 часов обязательных работ. Чтобы снять ограничение на выезд из России, он оперативно собрал необходимую сумму и погасил всю задолженность.

