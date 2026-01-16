Сбой в Telegram 16 января: что известно, реакция РКН, блокировка

Пользователи Telegram массово жалуются на сбои 16 января. Что происходит с мессенджером, связано ли это с блокировками Роскомнадзора, какие еще сервисы вышли из строя?

Что случилось с Telegram 16 января, где не работает

Пользователи Telegram 16 января активно жалуются на работу мессенджера в России. Отмечается, что плохо прогружаются медиафайлы, не приходят уведомления и не обновляются каналы.

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что в основном сбои фиксируются в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Сбой.рф» зафиксировал 133 жалобы на работу Telegram за сутки. При этом количество жалоб существенно меньше, чем вчера и позавчера. Предыдущий пик неполадок Telegram был зафиксирован 10 января.

На сайте Downdetector.su пользователи жалуются, что не могут отправить сообщения и принять медиафайлы.

«РКН, пожалуйста, не надо!» — взмолился один из пользователей.

Сам регулятор не комментировал сбой, не сообщал о мерах в адрес мессенджера.

Какие еще сервисы перестали работать 16 января

Масштабный сбой в популярной у детей онлайн-игре Brawl Stars. Пользователи из разных регионов РФ жалуются на то, что не могут зайти в приложение

«Чаще всего с проблемой сталкиваются пользователи устройств на ОС Android. Больше всего о сбоях сообщают геймеры из Псковской и Ярославской областей. Первые сообщения о проблемах с приложением появились около трех часов назад (около полудня по Москве)», — сообщил SHOT.

Посетители Downdetector.su подтверждают проблемы с входом в Brawl Stars.

«Захожу в Brawl Stars: интернет есть, все работает, DNS есть, все время пишет „загрузка данных 0%“. Даже пробовала с VPN — не работает и все иногда пишет „загрузка“», — сообщил один из пользователей.

Кроме того, проблемы возникли у Единой государственной автоматизированной системы (ЕГАИС), которая является частью системы маркировки и прослеживаемости движения товаров в России. Пользователи массово жалуются на сбои в работе и невозможность войти в систему.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Что сказали в Роскомнадзоре про сбой в Telegram, когда введут ограничения

Источники СМИ 16 января заявили, что проблемы с работой Telegram связаны с новыми ограничениями со стороны Роскомнадзора. Официально ведомство никаких заявлений не делало.

«Да, это новые ограничения со стороны РКН», — утверждает источник агентства «Москва 24».

По его словам, новая волна блокировок Telegram началась с первых дней 2026 года. До этого блокировалась возможность видеозвонков через Telegram и WhatsApp.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заверил, что блокировать Telegram в России не будут.

«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, можно не беспокоиться», — заявил депутат.

Читайте также:

Почему не работает WhatsApp 16 января: где сбои в России, полная блокировка

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 января: где сбои в России

Вокруг Киева свистят реактивные «Герани»: удары по Украине 16 января