16 января 2026 в 04:36

В Госдуме сказали, что за судьбу Telegram в России можно не беспокоиться

Депутат Свинцов: полная блокировка Telegram в России не планируется

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Полная блокировка Telegram в России не ожидается, заявил ТАСС заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР). По его словам, мессенджер взаимодействует с властями страны.

Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, можно не беспокоиться, — сказал депутат.

Тем временем директор нижегородского филиала МТС Андрей Белов рассказал, что открытый Wi-Fi в кафе, аэропортах и торговых центрах, несмотря на кажущееся удобство, может представлять угрозу для сохранности личной информации. По его словам, в первую очередь важно убедиться в подлинности имени сети.

Ранее председатель комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский рассказал, что в скором времени россияне смогут удостоверять личность с помощью цифрового ID на базе мессенджера MAX в самолете, поезде и других видах транспорта. По его словам, внедрение платформы в другие сферы жизни, где требуется подтверждать личность, будет проходить быстрее.

