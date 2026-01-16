В Госдуме сказали, что за судьбу Telegram в России можно не беспокоиться

Полная блокировка Telegram в России не ожидается, заявил ТАСС заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР). По его словам, мессенджер взаимодействует с властями страны.

Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, можно не беспокоиться, — сказал депутат.

