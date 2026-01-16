Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 19:46

Пристыдивший учительницу за маленькую зарплату школьник извинился

Грубо оскорбивший учительницу петербургский школьник принес извинения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Петербургский шестиклассник извинился перед учительницей после того, как заявил, что ее зарплата меньше его полового органа, сообщал Telegram-канал «78». Причиной ссоры стал спор из-за оценки: не сдержав эмоций, подросток заявил, что преподаватель ничего не добилась в этой жизни и попытался пристыдить ее низким уровнем доходов.

После скандала мальчик принес педагогу извинения. Несовершеннолетний утверждает, что его слова были продиктованы сиюминутной вспышкой гнева, а не реальными убеждениями. Он охарактеризовал учительницу как человека с непростым характером.

Я не хотел. Я на самом деле такое не думаю. Просто меня очень легко довести. Учитель-то тоже у нас с характером. Она может чисто по настроению двойку поставить, — признался ребенок.

Отец школьника сообщил, что после инцидента семье порекомендовали перевести его на домашнее обучение. Предполагается, что индивидуальный формат занятий якобы поможет подростку лучше концентрироваться на учебе. Реакция самой учительницы на извинения и возможность дальнейшего обучения мальчика в стенах школы пока не уточняются.

Ранее учитель математики из Краснодара был уволен из школы № 61 после инцидента на уроке, когда он позволил себе грубые высказывания в адрес учеников. Информация о происшествии передана в правоохранительные органы.

