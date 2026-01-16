Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 20:22

В России проиндексируют маткапитал и еще 40 выплат

Минтруд анонсировал индексацию более 40 выплат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России проиндексируют более 40 различных выплат на 5,6% с 1 февраля, сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда. Уточнялось, что в том числе увеличится размер материнского капитала.

С 1 февраля 2026 года более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2026 году коэффициент индексации составит 1,056, соответственно выплаты вырастут на 5,6%, — отметили в ведомстве.

Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что средний размер социальной пенсии в России после плановой индексации в апреле 2026 года достигнет примерно 16,5 тыс. рублей. Данный показатель учитывает все виды социальных пенсий, включая выплаты по инвалидности и потере кормильца.

Также стало известно, что в России с 1 января открылся прием деклараций по форме 3-НДФЛ за 2025 год. Подать заявление можно в МФЦ, налоговой инспекции или в личном кабинете плательщика на сайте ФНС. За свое лечение, обучение или фитнес можно заявить до 150 тыс. рублей и вернуть на руки 19,5 тыс. рублей, за обучение ребенка удастся вернуть до 110 тыс. рублей.

