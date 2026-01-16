Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 19:56

Названа дата релиза посмертного альбома Паши Техника

Посмертный альбом Паши Техника «Давай Завтра? (Сегодня!)» выйдет 30 января

Паша Техник Паша Техник Фото: Социальные сети
Посмертный альбом рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), записанный с артистом Studmire выйдет 30 января 2026 года. В своем Telegram-канале артист сообщил, что материал с Техником он подготовил еще в 2024 году, когда музыканты в ходе совместной работы создали сразу два полноформатных альбома, один из которых оставался неопубликованным.

В новую пластинку войдут 17 треков, выдержанных в жанрах электро, брейкбит и техно. Особенностью релиза станут вставки из личных архивов — записи разговоров по видеосвязи между Техником и Studmire, которые придают альбому документальный характер. По словам соавтора, это не просто музыкальный эксперимент, а «живая и честная» история их творческого диалога.

Мы не успели дать ему имя, но я назвал его «Давай Завтра? (Сегодня!)» — как диалог, который мы так и не закончили, — поделился музыкант.

Помимо выхода новой части, ожидается скорый перевыпуск их первой совместной работы «Только Сегодня (Завтра)», которая ранее уже получила положительный отклик у слушателей.

Ранее сообщалось, что фанаты Техника организовали кампанию по сбору одного миллиона рублей, чтобы обеспечить выход его последнего альбома. Музыкальная работа уже давно готова, но для ее публикации необходимо согласие бывшей супруги артиста.

