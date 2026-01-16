В Минтруде анонсировали увеличение пособия при рождении ребенка Минтруд: пособие при рождении ребенка вырастет до почти 28,5 тыс. рублей

Пособие при рождении ребенка с 1 февраля вырастет до почти 28,5 тыс. рублей, пишет ТАСС со ссылкой на Минтруд. Ранее единовременная выплата составляла 26,9 тыс. рублей. В пресс-службе отметили, что с 1 февраля 2026 года свыше 40 видов выплат, пособий и компенсаций проиндексируют с учетом фактического уровня инфляции за прошедший год.

Почти до 28,5 тыс. рублей вырастет пособие при рождении ребенка, — говорится в заявлении.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство обязательно найдет решение проблемы с пособиями для многодетных семей. Он напомнил, что соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

До этого первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству депутат Владимир Кошелев напомнил, что многодетные семьи в России имеют право на льготу для оплаты услуг ЖКХ в размере не менее 30%. Парламентарий уточнил, что региональные власти могут расширять эти гарантии, устанавливая повышенные коэффициенты. Кошелев добавил, что в Московской области скидка на оплату ЖКХ может достигать 50%.