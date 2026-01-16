Россиянам рассказали, когда закончится пик магнитных бурь на планете В ИКИ РАН спрогнозировали рост числа магнитных бурь до 2028 года

Рост числа магнитных бурь может продолжаться примерно до 2028 года, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Кроме того, ожидается, что в наступившем году количество магнитных бурь окажется выше, чем годом ранее.

В целом рост числа магнитных бурь может продолжаться еще не менее двух лет, примерно до 2028 года, после чего должна начаться стремительная деградация всех видов солнечной активности с переходом в солнечный минимум на рубеже 2029-2030 годов, — рассказали ученые.

Ранее сообщалось, что в субботу, 17 января, Землю накроет слабая магнитная буря категории G1. Пик геомагнитной активности придется на первую половину дня, а к вечеру возмущения полностью прекратятся.

До этого стало известно, что парад трех ближайших к Земле планет достигнет своего максимума 22 января. В течение ближайших двух недель Меркурий, Венера и Марс соберутся рядом с Солнцем. Первой из этой группы начнет удаляться от светила самая быстрая планета — Меркурий. В течение февраля удалятся от Солнца сначала Венера, а затем и Марс.