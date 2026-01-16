Атака США на Венесуэлу
Пирог для будней — капустная начинка и хрустящая корочка сверху

Пирог для будней — капустная начинка и хрустящая корочка сверху
Классический заливной пирог с капустой отличается простотой приготовления и насыщенным вкусом. Для основы потребуется 400 граммов свежей белокочанной капусты, одна небольшая морковь и головка репчатого лука. Овощи шинкуют, лук и морковь пассеруют на растительном масле до мягкости, затем добавляют капусту и тушат под крышкой 15–20 минут. В готовую остывшую начинку можно вбить два вареных рубленых яйца.

Для заливного теста на кефире используют 250 мл кефира, два сырых яйца, 160 граммов муки, половину чайной ложки соды, соль и три столовые ложки растительного масла. Яйца взбивают с солью, вливают кефир и масло, добавляют просеянную муку с содой. Замешивают тесто консистенции жидкой сметаны.

В смазанную маслом форму выкладывают капустную начинку, равномерно распределяют. Сверху аккуратно заливают кефирным тестом. Выпекают в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Готовность проверяют деревянной шпажкой.

Заливной пирог с капустой получается сочным внутри с хрустящей корочкой. Это универсальная выпечка, которая подходит как к первым блюдам, так и в качестве самостоятельной закуски. Пирог хорош как теплым, так и полностью остывшим.

Ранее мы поделились рецептом диетического творожного боула на завтрак.

